中国小说家阎连科：“在充满故事的中国，作家生活是幸运的”. November. 13, 2019 07:40. by 李雪 snow@donga.com. “在中国不需要特别的灵感。在这个充满故事(话题)的时代和国家出生，作为作家写作是幸运的。” 他说，作品中有8本被指定为禁书的巨匠是中国作家，所以很幸运。这是由于充满奇异的事件•事故，很容易找写作素材的诙谐表现。 小说家阎连科(61岁)为参加大山文化财团和教保文库举办的“与2019世界作家的对话”来到了韩国。12日，他在首尔中区一家饭店举行的座谈会上，发表了对中国社会和自己作品世界的意见。 他与莫言、余华同为当代中国的代表文豪。长篇小说《为人民服务》和《丁庄梦》、《风雅颂》、《四书》，中篇小说《夏日落》，散文集《我与父辈》、《年月日》等均在国内出版。他的作品主要描写经济高速增长背后隐藏的中国社会的阴暗面。 或许是因为最近传出香港示威激化的消息？作家事先表示“敏感问题很难回答”，但现场有关政治的问题层出不穷。他打开了话匣子，说“2008年，我偶然参与了韩国疯牛病相关示威”。 “这两个示威都是为了人类的自由和尊严而激烈努力的过程。实现人类自由和尊严的一切努力都是崇高的。而且，无论出于什么原因，都不能肆意实施暴力。人的生命比什么都重要。” 对于崛起为经济大国的中国的作用，他斩钉截铁地表示“不关心”。他呼吁人们关注在中国生活的14亿人口的生活。他说：“在中国，‘英语诞生于湖南地区’或‘耶稣的故乡是中国东北地区’的主张在知识分子之间也脍炙人口。说这些荒唐的故事4天3夜都说不完。我的小说比现实要单纯的多”，委婉地批评了中国社会。 虽然被称为问题作家，但他把自己定义为“失败的作家”“懦弱的人”。他自评说，自己还没有写出令人满意的作品，而且对中国社会只写事实，没有批评过。 对于因拥护科索沃种族清洗问题的经历，站在争议中心的2019年诺贝尔文学奖获得者彼得•汉特克，他表示：“他与中国作家不同。作家要参与，提意见，中国作家大多比较沉默。参与很重要。” “审查制度压制了写作者的自由。但是，禁书不一定是好书，相反，在这种情况下出版的作品也不是坏事。(今后)如果不能从艺术的角度推出代表作，那将是彻底失败的人生。”

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