美国称“《韩日军事情报保护协定》必不可缺”，这是在警告不要自找“同盟危机”. November. 13, 2019 07:40. . 美军参谋长联席会议主席马克·米利11日在出访印度和太平洋地区途中表示：“《韩日军事情报保护协定》对于维护地区安全和稳定必不可缺”，“如果韩日间关系疏远，得到好处的将是朝鲜和中国。”他还说：“普通美国人看到驻韩美军，会问为什么需要他们，需要多少费用等根本问题。” 米利主席将于今天访韩，美国国防部长马克·埃斯珀将于明天访问韩国，参加韩美间年度例会。继本月初大举访韩的国务院人士之后，美国安保部门首脑又访问韩国，成了一幅向韩国施压要求恢复《韩日军事情报保护协定》并提高防卫费分摊额的样子。在14日、15日举行的韩美军事委员会和安保磋商会议上，《韩日军事情报保护协定》和防卫费分摊额并不是正式议题。但是，再过10天，即将到期的《韩日军事情报保护协定》有可能吞没堆积如山的韩美同盟悬案。 青瓦台国家安保室长郑义溶不久前表示，“《韩日军事情报保护协定》是韩日需要解决的问题，与韩美同盟毫无关系”，但美国反复强调这一协定是东北亚安保的必需要素。在美国看来，韩日情报协定是韩美同盟、韩美日三角合作乃至印度太平洋战略的核心纽带。这是因为，如果这一协定出现问题，把以美国为中心的各国“扇骨同盟”打造成像蜘蛛网一样的“网状同盟”、让各国承担更大作用和负担的构想，也必然会出现问题。 特别是米利主席称这是“典型的美国人的问题”，不仅提到了美军驻扎费用，还提到了驻扎的必要性。虽然他的话并不是考虑到了撤走美军的可能性，但如今回想起特朗普过去曾公开表示有意撤出美军，已经无法置若罔闻。在韩国完全依赖美国应对朝鲜威胁，特别是应对核武器的处境下，不能对美国的安全构想视而不见，否则只会招致安保孤立。 23日0时，《韩日军事情报保护协定》的终结时限即将到来，但韩日之间仍然处于只等待对方先发制人措施的局面。关键是日本的态度变化，但我们也不能袖手旁观。韩国政府出面打开了对话的大门，因此韩日两国应该通过最后阶段的外交努力寻找突破口。只有这样，才能在维护共同利益的同时，阻止美国脱离东北亚。

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