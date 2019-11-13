美中战略竞争将破坏东亚秩序. November. 13, 2019 07:40. . 美国总统特朗普执政后的3年间，国际社会的自由主义国际秩序发生了严重的“碎片化”。这一秩序的崩溃与否备受关注。如果目前的国际秩序崩溃，人类将不可避免地陷入深深的动摇和萧条、甚至暴力和战争的困境。 冷战结束后，美国的力量并未衰落。更为重要的是，中下层白人长期的不满和对全球化的敌意正在压迫美国国内政治。上世纪80年代以来，美国国民财产增长主要依靠“金融资本主义”。没有必要维持制造业。自上世纪80年代末以来，大量美国制造业外流，美国只剩下半导体芯片、飞机、汽车等重要制造业。由于制造业向海外转移，很多工作岗位都消失了。 特朗普在美国大选中获胜，得益于他把自己塑造成美国中下层白人的发言人。在对外政策上，特别是对华政策上，特朗普动不动就说中国“利用美国市场开放的机会获利，盯住美国的软肋偷取美国技术”。 显然，中国是向美国出口工业品最多的国家。但这不是中国人的过错，而是美国人的过错。尽管如此，以特朗普为代表的白人民粹主义并没有从自己身上找错，而是试图影响中国，使制造业重新回归。这是今天中美贸易战争的根本原因。 面对去年3月开始的特朗普贸易压力，北京希望通过谈判、妥协和合作，尽快与美国稳定经济关系。但是，特朗普的关税压力和包括华为在内的120多家中国尖端科技企业和研究机构面对制裁后，人们明白了，贸易战已经远远超出了两国经济纠纷的范畴，已变成美中之间的政治战、舆论战和法理战。 北京的战略是有条件的、继续与美国保持贸易谈判。另一方面，通过开放国内市场，放宽对外国企业的投资限制，降低税收，实现自主“结构改革”，避免美国领导的“结构改革”。中国将承诺保护知识产权、稳定汇率、扩大购买美国农产品、增加购买石油和天然气。但条件是，美国必须逐步取消对中国产品的关税。 即使第一阶段中美达成贸易协议，中国仍然面临美国对价值4000亿美元商品征收的25%关税。考虑到国内政治，北京不会接受。 更糟糕的是，对中国的“全面战略对立”已经成为美国朝野、民主共和两党的共识。即使中美达成第一阶段贸易协议，美国也将扩大对中国的高科技科技战争。开放和公正的国际秩序将继续受到美国国内政治因素的打击。这将使中美之间的战略对立长期化。 中美贸易战已经对地区经济产生实质性影响。如果美中对立不能从经济和科学技术层面回到自由主义国际秩序，安保和经济繁荣之间的对立将史无前例地扩大。如果特朗普政府继续推行反全球化政策，东亚秩序将遭受巨大冲击。 中国面临着美国施压和国内经济增长动力不足两大困难。在应对这一挑战的同时，还要保持中国崛起的战略趋势，扩大影响力，这是一个非常困难的时期。这是40年中国改革开放进程中前所未有的情况。在美国挑起的国际秩序“向非自由主义转变”中，中国汲取的教训是：大国崛起是光荣的，但同时也是危险的。

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