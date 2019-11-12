想在任期后半段施展新的国政，应该以团结和协治的精神改组内阁. November. 12, 2019 08:45. . 总统秘书室长卢英敏前天在记者座谈会上就明年议会选举表示：“我们考虑，党内有要求且本人同意的人，要放他们出去。”虽然带有前提条件，但青瓦台提及除空缺的法务部长以外的其他部门改组的可能性尚属首次。国务总理李洛渊，现任议员、社会副总理兼教育部长柳恩惠以及国土交通部长官金贤美等被认为是考虑对象。 青瓦台上个月还声称，“除法务部长以外，没有计划进行内阁改组”，如今提及改组，可能与曹国事态、保守推进统合等出现变化的政治格局有关。特别是，由于对李洛渊总理在国会议员选举中的作用的要求和期待，他辞职的可能性越来越大。考虑到为参选而辞去公职者的时限，预计内阁改组时间将在下月中旬至年底。 频繁的内阁改组并非明智之举。但是，正如卢英敏室长自己承认的，工作岗位政策带来的体感效果并不明显，经济、外交、安保、房地产、工作岗位等所有领域都十分需要更新国政基调。应该把它当作一个契机，冷静地把迄今为止的政策基调进行检查，而不是把内阁改组当作是填补参加国会议员选举而产生的空缺，果断改变国政基调。 文在寅政府后半期的首次内阁改组应经过严格的验证，成为统合和协治的内阁改组。必须果断地考虑选拔基于能力的公平人事和擢用在野圈人士。文在寅政府执政前半期的内阁人选一直充斥着“意气相投人事选拔”和“考察不力”。值得注意的是，上一次“3·8”内阁改组因考察不力，全部7名部长候选人的人事听证报告未经国会通过，其中2人下马。当时，要求撤换对考察不力负有责任的民政首席秘书曹国的呼声不绝于耳，但文在寅总统不加理睬，再次提名他为法务部长，使国家陷入两个月的混乱之中。 由于文在寅总统的这种人事风格，有人预测说，在明年议会选举结束之前，文在寅将任命代理总理和部分代理部长职务。因为，不仅很难找到合适的人选，而且选举在即，如果卷入人事争议，将带来很大的负担。实际上，前法务部长曹国辞职已经过了一个月，但被提名法务部长的人士却一致摆手。但是，由于顾虑对议会选举产生的影响，而让部长职位放空，无异于放弃正常的国政。文在寅总统在进入任期转换期之际，应把前半期发生的人事惨祸当作他山之石，以团结和协治的精神刷新内阁。

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