罗马军的头盔. November. 12, 2019 08:45. . 虽然去考察过很多次，但几乎从来没有留意过纪念品。以前也就是努力积攒冰箱贴，但现在上了年纪，也产生了是不是也该准备一个的想法。在希腊找来找去，最让人心动的还是重装步兵。从重装步兵的装备中挑选一个，还得是头盔，尤其是最古色古香的柯林斯式头盔。 与罗马重装步兵的头盔相比，无论在功能上还是华丽程度上，罗马军队的头盔都完全高出一筹。罗马军是钢铁头盔，而希腊头盔是青铜材质，因而更加沉重。如果戴上柯林斯式头盔，侧面视野就会被遮挡，声音也听不到。总而言之，只能向前看，战斗，很难转头。这虽然与我们民族完全无关，但与我们头较大的体型不符，恐怕也很难使用。 重装步兵的保护装备有头盔、盾牌、胸甲、护腿。其中，头盔很难制造，而且相对其大小价格昂贵。用盾牌遮住上身，露出的部位就是头部。为了攻击和防御敌人，必须把头露在盾牌上，因此头很容易受到攻击，非常危险。所以头盔比什么都重要。 虽然柯林斯式头盔很结实，但有一个致命的缺点，就是视野太窄，根本看不到战斗进行的情况。所以，希腊重装步兵的士兵，都用一个盾牌保护着自己和身边的战友各一半，紧靠在一起战斗，但在战斗情况下，他们的灵活性大打折扣。从希腊军队的战斗来看，很多时候有些虚妄，即使获胜，也经常难以扩大战果。这里有骑兵薄弱等多种原因，但狭窄的视野也是重要原因。虽然后来改良了头盔，但希腊的传统重装步兵和亚历山大军队、罗马军队的差异在于灵活性和适应能力。无视形势变化，只顾眼前而战的军队是不能取得胜利的。

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