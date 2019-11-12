仁寺洞举行“小黄人”特别展. November. 12, 2019 08:45. by 金民 kimmin@donga.com. 你可以尝试一下电影《神偷奶爸Despicable Me》中登场的恶棍格鲁的屁枪，在装满数万个香蕉球的超大型游泳池里游泳。仅凭这两点就足以吸引儿童观众。这就是在首尔钟路区的综合文化空间“安宁仁寺洞”仁寺洞中央博物馆举行的“小黄人特别展(A Minion's Perspective)”的故事。 小黄人是电影《神偷奶爸》中登场的恶棍格鲁的行动队员。拥有1、2个眼睛，使用国籍不明语言的小黄人们，虽然邪恶狡猾，但凭借可爱的外貌和离奇行为，拥有了一大批狂热粉丝。单独上映的独立影片《小黄人》2015年与观众见面，而《小黄人2》将于2020年公开。 举行“小黄人特别展”的“安宁仁寺洞”是一栋地下一层2810平方米的建筑，于上月9日开门迎客。因为规模大，与一般展览相比，体验空间更接近于设置多种多样的“迷你主题公园”。 第一个主题“剧场和画廊”将展示包含动画片中的一个场面的拷贝和主创人员采访视频。经过平静的展示空间，在巨大的“格鲁的汽车”和恶棍格鲁迎接的“格鲁实验室”正式的趣味开始了。将动画中的实验室原封不动地搬来的空间里，还配置了一些突出细节的道具，让人感觉就像进入了电影里一样。《神偷奶爸》系列的四大恶棍—斯嘉丽•杀人狂、维克特•柏金斯、埃尔•马乔、巴萨泽•布拉特的实物大小雕塑也随处可见。接下来的“女孩们的房间”是为“instagramer”准备的空间。首先，象征Instagram的“Fluffy Unicorn”以超大型尺寸矗立在中间。周边的壁纸用各种华丽的图案装饰而成。伴随着音乐踏步的体验游戏、跟着布拉特跳舞并留下影像的多媒体游戏接连上演，最后超大圆形游泳池将迎来观众。 该展览将持续到明年3月15日。票价为1.1万~1.5万韩元。

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