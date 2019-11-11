三星Galaxy Fold在中国上市仅2秒就“网上售罄”. November. 11, 2019 07:35. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 三星电子的首款折叠屏智能手机“Galaxy Fold”在迎来中国最大的购物季节—光棍节之际，于11日展开追加销售。中国国内智能手机市场占有率降至0%左右，陷入苦战的三星电子能否凭借Galaxy Fold获得人气，备受关注。 10日，据国外媒体及京东网站等报道，三星电子Galaxy Fold自8日在中国开始销售以来，创造了各种纪录。京东网表示，Galaxy Fold 8日在本公司网上卖场开售，仅两秒钟就销售一空。三星电子网上商店也宣布，Galaxy Fold在5分钟内销售一空。三星电子上月开业的上海南京东路旗舰店也上演了顾客排队领取Galaxy Fold的场面。 11日Galaxy Fold的第二次销售量预计会比第一次销售(2万台)还要多。因为随着光棍节成为代表中国的购物季节，消费也蜂拥而至。在中国上市的Galaxy Fold是第4代(4G)LTE型号，出厂价为1.5999万元人民币(约265万韩元)。与支持第5代(5G)移动通信的国内型号出厂价(239.8万韩元)相比，这一价格多少有些贵。电子业界的反应是，成功吸引了喜欢最尖端革新产品的中国千禧一代的关注。此前，三星电子在中国高端市场不敌苹果，在中价市场不敌华为，市场占有率仅为0.7%左右。但三星电子计划将Galaxy Fold和5G智能手机等领先于苹果和华为的产品定位为抓住中国千禧一代的“革新品牌”。

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