特朗普施压提高防卫费，欧洲勃然大怒 “与盟国做生意吗？”. November. 11, 2019 07:36. by 常驻华盛顿记者 李正恩 lightee@donga.com. 以韩国为对象要求在原来基础上增加5倍防卫费分摊额的美国，以德国等欧洲同盟及伙伴国家为对象，也加大了增加分摊额的施压力度。在美国的强大压力下，欧洲内部也出现了对盟友的疑虑和批评之声。 美国总统特朗普计划于14日在白宫会见北约秘书长斯托尔滕贝格。白宫9日公布了这一日程，并表示“将就北约盟国增加防卫费的进展及保障更公平的分摊金额进行讨论”。 在柏林墙倒塌30周年之际访问德国的美国国务卿迈克·蓬佩奥也针对北约的“大腕”成员国德国提出了防卫费分摊问题。据美国国务院透露，蓬佩奥8日会见德国国防部长阿涅格雷特·克兰普-卡伦鲍尔时，提出了叙利亚、伊朗、俄罗斯和中国的威胁等悬案和防卫费分摊问题。 此前的上个月底，美国国防部长马克·埃斯珀前往北约总部所在地比利时布鲁塞尔，声称“共同安全不可能免费搭车”，要求增加分摊额，继续全方位施压。斯托尔滕贝格今年年初在接受美国福克斯新闻台的采访时表示，“北约成员国到明年年末将追加负担1000亿美元（约115.75万亿韩元）”，但现在再次面临白宫高强度增加防卫费分摊额的压力。 然而，北约内部近来批评美国未经与盟国商议单方面决定从叙利亚撤军，认为“特朗普总统视盟国为商业对象”。法国总统马克龙最近在接受媒体采访时指出：“北约同盟处于脑死状态（brain death）。”北约成员国承诺在2014年将国防开支占国内生产总值（GDP）的2%，但到目前为止只有7个国家遵守这一承诺。关于增拨1000亿美元的协议，大多数成员国都没有明确说明如何执行这些协议的计划。特朗普总统要求北约成员国增加4%的国防费，双方之间的差距很大。 德国今年的国防预算占GDP的1.36%。德国虽然暂时同意增加国防预算，但国防部的目标是到2031年达到GDP的2%的目标，还有12年的时间。据《华盛顿邮报》报道，在德国，增加国防预算是政治上敏感的问题，很早以前，作为执政党的基督教民主党和执政联盟社民党内部围绕该问题也出现了分裂迹象。《华盛顿邮报》评价说：“虽然德国承诺增加预算，但考虑到时间等变数，特朗普总统不会满意。”

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