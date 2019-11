孙兴慜斩获个人欧洲赛场第124粒进球,连续两场比赛破门得分. November. 11, 2019 07:36. by 李沅柱 takeoff@donga.com. 孙兴慜(27岁•托特纳姆热刺队•照片)连续两场比赛破门得分,但球队表现不佳,没能笑到最后。 10日,孙兴慜在英国伦敦托特纳姆热刺体育场举行的与谢菲尔德联队的英格兰足球超级联赛(EPL)主场比赛中,在下半场第13分钟率先攻入一球。这是继7日与贝尔格莱德红星队的欧洲冠军联赛(UCL)梅开二度进球后,连续两场比赛得分,这是他本赛季的第8粒入球,也是个人欧洲赛场的第124粒入球。在英超赛场上,这是自9月14日与水晶宫队的比赛攻入梅开二度进球后,时隔2个月后传来的进球消息。但球队在下半场第38分钟被对手扳平,最终双方以1比1握手言和。本场过后连续5场比赛无胜绩(3平2负)的托特纳姆热刺队的战绩为3胜5平4负(积14分),仅排名联赛第12位。 当天,热刺队在上半场被对手的“蜂群防守”所困扰。谢菲尔德联队在热刺进攻时,将后防线人数增加到5人。托特纳姆热刺队在上半场没有形成一次有效射门。 改变比赛气氛的是孙兴慜。在禁区外,热刺队的德利•阿里传给向右路奔袭的哈里•凯恩的传球被谢菲尔德联的防守队员挡出,在此过程中皮球落在了在对方球门前偷袭的孙兴慜的脚下,孙兴慜不做任何直接右脚射门,最终皮球经由守门员的两腿之间进入球门。英国日刊《快报》评价称,“随时准备接球的孙兴慜是与其他球员拉开较大差距的托特纳姆热刺队的顶级球员。”在英超官网的投票中,孙兴慜以42.5%的高支持率当选了“当场最佳球员(king of the match)”,他表示,“球队成绩不好,对不起球迷们。如果能够获胜,我会安心地去参加韩国足球代表队的日程,但很遗憾。”展现出绝佳进球感觉的孙兴慜将与国家队汇合,参加14日晚10时与黎巴嫩队的2022卡塔尔世界杯亚洲区第2轮预选赛第4场比赛。19日,他还将参加与巴西队的友谊赛。孙兴慜表示,“时隔3周后将与国家队选手见面。包括我在内,我希望队员们能带着很多责任心来国家队。”

