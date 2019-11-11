多尼采蒂歌剧《玛丽亚-斯图亚达》在国内首演. November. 11, 2019 07:36. by 柳允钟=文化专门记者 gustav@donga.com. 描写苏格兰女王玛丽•斯图尔特和英国女王伊丽莎白一世的竞争、反目和血史的多尼采蒂的歌剧《玛丽亚-斯图亚达》将在韩国国内首演。22~24日，在首尔艺术殿堂歌剧院。 《玛丽亚-斯图亚达》是19世纪“美声唱法(意大利语bel canto)”歌剧大师加埃塔尼•多尼采蒂以英国王朝史为题材创作的《图德三部曲》中的第二部作品，由多尼采蒂在自己38岁当时的1835年发表。 拉贝拉歌剧团在2015年首演了《图德三部曲》的首部作品《安娜•博莱娜》，受到了好评。 曾是苏格兰女王的玛丽亚•斯图亚达因叛国罪被关在城中。英国女王伊丽莎白认为，她超越政治竞争对手，在与心爱的男性罗伯托的关系上也是情敌。玛丽亚跪在地上请求宽大处理，但被嫉妒蒙蔽双眼的伊丽莎白却对玛丽亚进行指责和侮辱。对此，玛丽亚也勃然大怒，用可耻的话来还击伊丽莎白，称她为“玷污英国王座的卑劣私生子”。最后，伊丽莎白在死刑执行书上签字，玛丽亚听到了宣布自己死亡的大炮声....... 女高音演唱家姜惠明和李多美将饰演命运悲惨的女王玛丽亚•斯图亚达，宿敌伊丽莎白女王则由女高音高贤雅•吴熙珍饰演，而得到两个女人的爱的罗伯托一角则由男高音歌手申相根和李在植出演。由梁镇模指挥的新首尔爱乐乐团担任伴奏，在威尔第《唐-卡洛》、多尼采蒂《唐-帕斯夸莱》等作品中证明自己力量的李会洙(以上人名均为音译)导演担任导演。演出将于22日下午7时30分、23日下午3时•7时30分、24日下午5时举行。票价为3万~18万韩元。

한국어