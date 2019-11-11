朝鲜渔船5天后结束调查，青瓦台单独决定遣返……要通过国政调查查明真相. November. 11, 2019 07:36. . 遣返在船上杀人后归顺的两名朝鲜居民的过程充满了疑问。在小木船狭窄的空间里，2人杀害16人的情况无法合理解释，但5天后结束调查，就将两人遣返了朝鲜。应该作为证据得到保全的木船，在国家情报院的要求下被彻底消毒。此次事件是共同警备区一名中校向青瓦台国家安保室发送的文字被摄影记者偶然拍到后，才为世人所知。国防部长官郑景斗不知道报告一事。 如果有人在陆上或海上从朝鲜南下，为了保护人身安全，原则上是非公开处理，但此次遣送并不是只不告知国民，青瓦台连主管部门统一部和国情院也没有通知。在统一部和国家情报院没有提出自己的意见后，国家安保室就利用职权做出了决定。青瓦台没有告知有关部门就将其作出遣送回朝鲜处理的事件不止这些，令人不得不怀疑，为何会如此处理。 有必要调查是谁对朝鲜木船的杀害过程进行了调查，有必要对政府的调查过程本身进行调查。今年6月，朝鲜船舶进入东海三陟港民间港口，并自己透露了相关事实，但国防部在记者会上谎称是船只在漂流时被发现。虽然青瓦台认为这是国防部草率的发布会，但据悉，青瓦台国家安保室的一名行政官参加了国防部的首次发布会。有人提出国防部和青瓦台事前共谋的疑问后，国会也提出了国政调查的要求，但最后不了了之。这次不能就这样过去了。应该由独立于青瓦台的机构进行调查。 也有目击者说，被遣送回朝鲜的朝鲜居民被遮住眼睛带到共同警备区后，在遣返之前看到朝鲜军人后一下子瘫坐在地上。他们表示有意归顺，但是政府认为有犯罪后逃亡的目的，没有认可他们纯粹的归顺意愿。虽然没有必要接受犯下凶恶犯罪的朝鲜居民的逃避性归顺，但是有违自愿地交给朝鲜的司法程序是否合适还是个疑问。本应经过慎重考虑后做出决定的事情，但究竟出于什么原因着急遣返，也应该查明。

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