被骗的钱. November. 11, 2019 07:37. by 金圣京记者 tjdrud0306@donga.com. “在挪用资金的办法中，最有益的是被骗。因为这代价是可以获得贤明。”—阿图尔•叔本华《关于希望》 高中时期在一次偶然机会下读到这句话时，作者认为是诡辩。但是，这位厌世主义哲学家的冷嘲热讽的语句在接触到“心态(Mindset)”理论后，却变得有些不同了。对于具有“成长型思维(growth mindset)”的人来说，连被骗的钱都有可能成为有益的钱。据社会心理学及发达心理学专家、美国斯坦福大学教授卡罗尔•德韦克的理论，通过失误得到什么取决于这个人拥有什么样的心理素质。被“固定型思维(fixed mindset)”所左右的人，因为相信人们的才能和价值在最初就被固定了，所以没有反省和学习。但有成长型思维的人，他们认为天生的才能固然重要，但坚信这些也会随着努力而改变。对于他们来说，与其比较现在谁做得更好，不如比较今天的我比昨天的我进步多少，更有意义。因此，虽然现在犯的错误让我很痛心，但我认为今后改正就可以了。 拥有这种成长型思维，就如同拥有一面镜子，能获得一种生活的力量。他们不会因为眼前的失败而灰心，反而以失败为鉴，寻找并学习意义。我们国家可能是竞争最激烈的国家之一。但是，如果能够认识到在竞争过程中取胜同样重要这一点，就是能够通过这个过程学到东西的话，也许就能更加成长。昨天有没有不好的事？对此，根据如何应对，这件事有可能只是单纯的不幸，也可能会成为新的成长跳板的祝福。就像叔本华的名句一样，被骗的钱可以让我们变得明智。

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