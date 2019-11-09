发现新裂纹的波音飞机，必须彻底检修对天空的安全负责. November. 09, 2019 08:07. . 因飞机机身出现裂缝而正在接受安全检查的波音公司B737NG型飞机，又发现了与早先裂缝不同的新的裂缝。据悉，美国波音公司将要求各国对新的裂痕进行检查，因此上月首先完成安全检查的42架B737NG飞机也不得不重新进行检查。国土交通部原计划在年内完成国内运行的150架B737NG飞机的全面调查，但预计这一计划也会出现差池。乘客们对于眼下应该还是不该乘坐飞机，越来越感到不安。 新裂纹与先前发现的裂纹一样，发生在连接机身和机翼的部分。航空专家认为，与造成坠机事故的B737Max软件故障不同，B737NG的微小裂缝只要保养好，应该不是致命的缺陷。但是，B737NG是低价航空公司的主力机型，加上老旧机型较多，实在令人担忧。国土部的两次安全检查结果显示，在累计飞行次数超过2.6万次的64架中，有17%（11架）被发现存在裂痕。与全世界1130架中4.7%（53架）发生裂痕相比，这一比率较高。这表明，韩国国内有很多老旧飞机。 飞机不能有任何小缺陷。因为一旦发生事故，就会酿成大型惨案。因为飞机停飞，航空公司的损失增加，实在令人惋惜。但是，一直以来韩国社会都充分经历过，因节省安全费用而爆发的人灾会带来多大的牺牲。国土部要对彻底的安全检查进行监督管理，对天上的安全负责。

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