香港示威5个月来出现首个死亡者. November. 09, 2019 08:06. by 李润泰记者 oldsport@donga.com. 自6月9日香港爆发反中示威以来，5个月来首次出现与示威有关的死亡者。香港《南华早报》等媒体报道说，8日上午8时左右，香港科技大学学生周梓乐（22岁）死亡。4日凌晨1时左右，周某从发生示威的丁关五地区某停车场建筑的3层跌落到2层，头部严重受伤。虽然接受了两次脑部手术，但最终还是不治身亡。 目前尚不清楚他前往事故现场的原因和坠落的原因。《明报》引述一名目击者的证词说，“警方拦住道路，无法进入”，还公开了警方数次向急救车发射催泪弹的视频。 有观点认为，周某的死亡有可能进一步激化香港示威。据美联社等媒体报道，当天1000多名市民在市中心游行时高喊“警察是杀人犯”“解散警察及报仇”“血债一定要用血来还”。周某的母校香港科技大学在举行学位授予仪式时，传来他的死亡消息，部分学生要求中断活动。主导示威的人权团体“民间人权战线”发表紧急声明称，“这是警方镇压示威现场首次出现死亡者”，敦促彻底查明真相。 上个月1日和4日，分别有高中生曾志建（男，18岁）和一名不知名的14岁男生被警察开枪击中。因此，有人提出，在对当局过度镇压的谴责达到高潮的情况下，随着死亡者的出现，示威者与当局之间的武力冲突有可能愈演愈烈。

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