再次袭来的“高考寒流”. November. 09, 2019 08:06. by 史智媛记者 4g1@donga.com. 2020学年度韩国大学修学能力考试(高考)举行的14日，中部地区的早晨气温将降至零下，预计将出现“高考寒流”。预计西海岸部分地区还将下雪。 气象厅8日表示：“高考当天的早晨气温比前一天大幅下降2~7度，以中部地区为中心可能会出现寒流。”当天各地区的早晨最低气温为，首尔零下2度，大田2度，光州4度，釜山8度等。白天最高气温为首尔4度，大田7度，光州10度等。特别是，从高考预备召集日13日下午开始，风势猛烈，预计高考当天的体感温度将比实际温度低5~10度。气象厅提醒说，“考试当天要特别留意准备厚一点的衣服和保暖饭盒等健康管理。”

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