“爱哭鬼”孙兴慜，眼泪的心理学. November. 09, 2019 08:06. by 李沅柱 takeoff@donga.com. 孙兴慜(27岁•托特纳姆热刺队)凭借123粒进球刷新了此前由韩国国家足球队前主教练“车Boom”车范根(66岁)保持了30多年的韩国人欧洲赛场最多进球(121球)纪录，他的绰号是“爱哭鬼”。虽然也有“孙旋风”“超级孙”等外号，但是由于他经常流眼泪，所以被贴上了(“爱哭鬼”)这样的外号。赢了就高兴，输了就难过，就哭了。很多人担心，(孙兴慜)足球踢得好，但“心理素质”是不是有些弱。但是，孙兴慜的眼泪是清净心灵的“感情宣泄”，同时也是让自己进一步成长的养分。 4日，在英国利物浦古迪逊公园球场举行的英格兰足球超级联赛(EPL)第11轮与埃弗顿队的客场比赛中，孙兴慜也放声痛哭。孙兴慜试图在背后铲抢埃弗顿的安德烈•戈麦斯后，导致后者向前摔倒，并造成严重受伤，孙兴慜在大惊失色的同时流下了眼泪。孙兴慜甚至感到浑身发抖，没能好好看一下戈麦斯，他被红牌罚下后哭着离开了球场。面对这样的动摇，人们一度担心他今后很长一段时间内是不是都无法正常发挥，但孙兴慜却表现正常。7日在塞尔维亚贝尔格莱德举行的欧洲冠军联赛(UCL)B组小组赛(4-0胜)上，他攻入两球，打破了“车Boom”的记录，并展现出了希望戈麦斯早日康复的“祈祷庆祝动作”。这是一次一下子打消球迷的担心的庆祝动作。 在体育心理学上，有研究结果表明，像孙兴慜一样善于表达感情的选手能够迅速克服压力和危机状况。中央大学体育科学系教授姜成求(音)：“在此基础上，孙兴慜多年在世界顶级联赛中效力，不仅是比赛能力，还学习了世界级选手的危机应对和管理能力，因此能够迅速恢复过来。”孙兴慜本人也表示，不隐藏感情，表现出来会更有帮助。孙兴慜在接受某男性杂志采访时，被问到经常流泪时，他说：“我认为重要的是让球迷们看到自然状态的自己的本来样子。这样在快乐的时候可以分享快乐，在悲伤的时候，其他人可以一起悲伤，得到安慰。” 难道是因为这个原因吗？孙兴慜在决定性的舞台上留下了很多眼泪，但之后却像不倒翁一样站了起来。2014年巴西世界杯时，在确定无缘16强后大哭大闹，由此他被称为“爱哭鬼”。但在2018年俄罗斯世界杯时，他在下半场伤停补时阶段全速奔跑50米之后攻入本队第二个球，成为历史上首次让德国队在世界杯小组赛阶段就折戟沉沙的“卡赞奇迹”的主人公。2015年在澳大利亚举行的亚洲杯决赛上，韩国队在加时赛中以1比2惜败后，虽然擦干眼泪，但在3年后的2018雅加达-巨港亚运会上，他率领后辈们夺得金牌，登上了亚洲之巅。孙兴慜流下的眼泪并不是放弃或失败。

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