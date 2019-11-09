为11月辩解. November. 09, 2019 08:07. . 11月是秋渐深、叶始落的季节。不太会下雨下雪，就平均气温而言，首尔6.3度，济州岛12.1度，平壤3.4度，总体来说比较舒适。虽然8日是立冬，但还没有感觉到很冷，要到22日的“小雪”，才会有寒意。这是适合活跃户外活动的季节。 但是，11月被认为是没有特点的月份。也没有一个常见的公休日。在英语里，11月是November，因此有笑话说，它以“No”开头，所以什么都没有，听起来像那么回事。它也不是一年的最后一个月，而是倒数第二个月，没有什么特别让人印象深刻的日子。如果非要找的话，就会联想到棍子状饼干的11月11日，恋人们把这一天叫作“饼干日”，恋人之间会分享饼干。那些对这种商业炒作感到不喜的人，把这一天改称为“条糕节”，主张增加我国农产品的消费。事实上，这一天也是农民日。汉字“十一”月“十一”日，叠在一起就变成土字，因而成了土月土日。为了纪念从泥土中来、把泥土当作朋友，过完一生又回到泥土的农民，政府在1997年将这一天指定为法定纪念日。 从土里出来，又回到土中去的岂止是农民？在基督教的圣经中这样写道：“你来自泥土，你必须流汗到回到泥土里，才能吃到粮食。你是灰尘，就要回到尘土中去（《创世纪》）”，提醒所有人是注定要死去的存在。 在西方传统中，11月也是思考死亡、慰藉亡者的慰灵月。“思考死亡（Memento Mori）”的警句并不是诅咒之言，而是包含着将生活和死亡融为一体、更加忠实于并感谢现在生活的智慧的祝词。古罗马的凯旋将军向游行队伍的追随者们喊出这一警句，让他们尾随其后。古代凯尔特人在10月31日举行了赞颂死亡和幽灵的庆典，迎接了一年的开始——11月，这一习俗后来发展为万圣节。这一天，人们会把平日里令人想起死亡或不幸的幽灵、蝙蝠当作快乐的象征，尽情享受节日的快乐，这是面对死亡，重拾生活的积极能量。 相当于阴历十月的11月，自古以来就被我们韩民族视为最神圣的一个月。崔南善在《朝鲜常识问答》中写道：“这个时期（中略）是神和人类一起享受的月份，是12个月中首屈一指的月份，所以被称为上月。”高句丽、濊、马韩等地的古代祭天仪式都在上月举行。民间巫俗，也在上月举行村洞祭和家神祭，祝愿未来。 宁静中萌生新希望和人生生机的祝福月，正是我们现在无心度过的11月。感谢这个不被关注的月份，祈愿大家在新的时刻有福。

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