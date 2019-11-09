郑义宣：“将开发以人类为中心的未来移动手段”. November. 09, 2019 08:07. by 池民九记者 warum@donga.com. “未来Mobility(移动手段)的开发中心是‘人类’。现代汽车集团为了人类正在研究新的移动手段。” 7日(当地时间)，现代汽车集团首席副会长郑义宣通过在美国旧金山“PIER 27”举行的“Mobility Innovators论坛”的主题演讲，用以上措辞概括了未来新事业的方向性。 他表示“如果不是为了人类，那么革新的移动手段又有什么意义呢？”，表露出要推进为人类生活做出贡献的未来事业的意思。 郑首席副会长接着还公开了现代汽车集团从今年年初开始组成由心理、城市、设计、政治等各领域的全球专家参与的“智能城市咨询团”的事实，并解释说，“实现了包容性、自我实现性和活力型这城市三大核心价值。”据现代汽车集团透露，咨询团将于明年初公开研究如何在尖端城市(智能城市)具体实现新的移动手段和服务的内容。 实际上，现代汽车集团正在推进脱离陆地，被称为私人飞机(PAV)的“城市航空移动事业”。郑首席副会长当天称“在革新移动手段登场的情况下，如果不能同时实现新的城市计划，将很难从根本上解决问题”，这也被认为是现代汽车集团考虑个人飞机事业的发言。郑首席副会长上个月22日在公司内部的“市政厅会议”上发表了将现代汽车集团的事业比重改为汽车50%、个人飞机30%、机器人30%的构想。 该论坛由现代汽车在美国硅谷构建的创业培育•支援中心“Cradle(摇篮)”主办，今年已是第四届。在主导优步的私人飞机事业的总负责人埃里克阿•利森和Grab(葛瑞博)联合创始人谭慧玲等全球汽车行业主要人士出席论坛的情况下，郑首席副会长在没有预告的情况下突然作为主题演讲者登场，进行了20多分钟的发言。据悉，郑首席副会长在回国之前还将与世界最大的Mobility平台企业优步方面进行面谈。

한국어