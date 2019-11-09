美国防长14日访韩，就《韩日军事情报保护协定》施压. November. 09, 2019 08:07. by 常驻华盛顿记者 李正恩、申娜莉记者 lightee@donga.com,journari@donga.com. 美国国防部长马克·埃斯珀（55岁，照片）将于下周访韩。分析认为，他此行的目的是想敦促韩国撤回23日0点终止《韩日军事情报保护协定》的决定。 美国国防部7日（当地时间）表示：“埃斯珀部长将于13日启程前往韩国、泰国、菲律宾和越南进行访问。此行将讨论自由开放的印度太平洋、南中国海的军事化、中国掠夺性经济活动等相关对策。”埃斯珀将于14日下午抵达韩国，并于15日出席第51届韩美年度安保磋商会议。美国国防部发言人乔纳森·霍夫曼当天说，“相信部长访韩期间将讨论《韩日军事情报保护协定》问题”。 相反，韩国国防部8日在报道资料中表示，韩美年度安保磋商会议将讨论韩半岛安保局势评价及政策合作、战时作战权移交、未来安保合作、驻韩美军基地迁移及返还等问题，但没有提及《韩日军事情报保护协定》。这表明两国围绕《韩日军事情报保护协定》的温差相当大。一些人认为，青瓦台仍在强调“如果日本不撤回对半导体出口的限制，就不会恢复《韩日军事情报保护协定》”的原则，国防部可能会对把这一协定列入正式议题感到负担。 埃斯珀7月底就任，8月首次访韩时同时访问了日本。有分析认为，此次巡访对象中没有包括日本，将只是向韩国施压，要求撤回废除《韩日军事情报保护协定》的决定。与最近访韩的美国国务院负责东亚太事务的助理国务卿戴维·斯迪威、美国防卫费分担额谈判代表詹姆斯·德哈特、国务院负责经济事务副国务卿基思·克拉奇等一样，埃斯珀也很有可能要求韩国积极参与美国的“印度太平洋战略”，并大幅提高防卫费分担额。

한국어