《韩日军事情报保护协定》的第三种解决方案，青瓦台称“并非只有终止和延长两条路”. November. 08, 2019 07:36. by 文炳基记者、朴孝穆记者 weappon@donga.com,tree624@donga.com. 据悉，在《韩日军事情报保护协定》半个月后即将到期之际，青瓦台以日本的态度变化为担保，正在琢磨既不是终止也不是延长的第三种解决方法。美国对延长这一协定正在持续进行全方位施压，而且为了诱导日本取消对韩出口限制措施，在时间紧迫的情况下，韩国可以考虑终止或延长这一协定之外的其他筹码。 青瓦台相关人士7日表示：“正在为就《韩日军事情报保护协定》找到契合点而与美国展开讨论”，“关于终止这一协定的决定，历来存在‘走（终止协定）'或‘停’（延长协定）'的两分看法，但也不一定如此。”但是该相关人士说：“我们的立场没有变化，就是如果日本的态度没有任何变化，就很难取消终止。”也就是说，以日本对出口限制措施采取转向性措施为前提，可以讨论折中方案或新的解决方法。 当初韩国政府曾表示存在重新讨论终止《韩日军事情报保护协定》的可能性，并提出日本撤回出口限制措施作为前提条件。青瓦台一直坚持即使终止《韩日军事情报保护协定》，也会根据情报共享约定（TISA）共享军事情报，但美国方面认为，通过美国交换韩日情报的现有TISA体系很难迅速共享情报。因此，为了达到美国要求的迅速共享情报水平，有可能讨论加强现有情报共享约定的方案。 对此，国务总理李洛渊当天在国会预算决算特别委员会全体会议上表示：“如果日本撤回7月以后不当的经济措施，我们也可以重新讨论《韩日军事情报保护协定》，这一立场没有变化。”

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