5G时代与模拟点名簿. November. 08, 2019 07:37. . 从本学期开始，出勤点名改为电子考勤方式。学生们开始上课时，会用自己的智能手机应用程序（App）进行出席确认。只要晚1秒，就会被迟到处理。这是一个没有误差的严格系统。在此之前，要到课程结束时，才会看学期初制作的座位表，确认学生们的出席。一个学期过去，就几乎能背出学生的名字来。现在没有机会叫学生的名字了。真可惜。 100年前，主要的通信方法还是邮政。由人直接传递消息 当时最尖端的通信方法之一是连接地下管道，利用压缩空气将信件放入火箭一样的胶囊中进行传送。巴黎市内地下还设置了复杂的管道连接网，使用了通过压力空气的邮政系统。这在当时是最快最尖端的通信方法。 当时的物理学家像今天写电子邮件一样经常写信。但当今时代，只要敲敲键盘，信息就会瞬间传送到对方。原本用墨水在纸上记录的所有科学交流现在都用数字信号储存在因特网上、硬盘和手机上。人际交往本身没有变化，但方式发生了变化。 无线连接的通信系统出现是相对最近的事情。1970年，美国贝尔研究所的一名研究员抓住“怎样才能清除电话线”的思路，这一思路直接导致第一代移动通信（1G）的开发。这种无线电话机只能语音通话，而且像砖头一样重，因此被称为“板砖手机”。价格也与当时首尔的公寓全租价相当。此后，随着从模拟方式转换到数码方式，开启了可以传送声音和数据的第二代（2G）移动通信时代。当时传输速度单位为每秒千比特（Kbps）。随着第三代移动通信智能手机的历史开启，开始了对数据速度的竞争。现在的5G传输速度是20Gbps（每秒20G），速度是过去无法比拟的。加快的速度对整个社会领域产生影响是理所当然的。我们的生活也在追赶这一速度。 到2030年，5G移动通信将全面应用于多个领域的物联网领域，届时，数据需求将难以承受。作为替代方案，包括我国在内，美国、芬兰和中国的研究机构正在开发下一代通信方式6G。为提高传输速度，将利用量子力学轨道角运动量概念的多重传输技术。如果6G能够实现，传输速度将比现在快5倍，像科幻电影一般的虚拟世界将能够在互联网上实现。 今后的通信会以更快的速度进化。经常听到有人在说，现在也足够了，干嘛非得要5G不可，笔者认为，既然已经上了“速度列车”，就很难再回到从前。因此想到，在变化迅速的世界里，即使大学拥有模拟点名簿，也不会对通信的发展造成危害。因为学生不是信息。

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