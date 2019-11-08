迎来转折点的文在寅政府必须改变经济政策的根本方向. November. 08, 2019 07:37. . 文在寅政府9日将迎来上台2年零6个月。2017年5月在弹劾政局中诞生的文在寅政府，打着“正义的大韩民国”的旗号，推进了多种改革，但并没有获得多大成功的评价。国民尤其对经济做出了冷静的评价。《东亚日报》以全国1000名成年男女为对象进行的调查结果显示，对于政府作为第一国政课题推进的“创造就业岗位”，10名国民中有6名回答“没做好”。错误的国政领域中排名第一位也是经济增长（63.2%）。 现政府标榜“以人为中心的经济”，提出了收入主导增长、公平经济、创新增长三大目标。即，通过大企业-中小企业共赢和扩充社会安全网等，让所有人均衡享受成长的实惠。实际上，现政府上台后，通过提高儿童津贴和失业津贴、扩大雇用保险、“文在寅医保”等，增加了很多社会安全网。但是，最低工资的急剧上涨和每周52小时工作制的实施，反而降低了小型企业的雇用能力，加深了“财富两极分化”，受到了批评。由于各种限制规定和反企业情绪、僵硬的劳动运动等，企业家们的士气一落千丈。现实中，如果出现与政策宗旨不符的结果，就要观察其原因，果断改变政策的根本方向。 去年“惨案水平”的工作岗位今年虽然多少出现了恢复的迹象，但大部分是依靠政府直接投入税金创造的短时间老人工作岗位和依靠政府支援金的低工资工作岗位。特别是，在制造业的国际竞争力减弱和创造工作岗位能力减少的情况下，缺乏符合檀君以来最高学历和资历的年轻人要求的工作岗位，成为一大问题。 现政府执政以来，虽然先后10多次出台房地产对策，但首尔的公寓价格反而暴涨，地方房价下跌，两极化现象越来越严重。对于民间资金不流向企业创业或投资等生产领域，而只涌向房地产的原因，需要有深刻的洞察和对策。虽然青瓦台新设了个体营业秘书，但是对于因网络购物的发展和激烈的竞争而陷入绝境的566万个体营业者来说，解决对策还很遥远。 剩下的两年半也处于层峦叠嶂之中。随着中美贸易纠纷和贸易保护主义影响的全面爆发，世界经济的低迷气氛越来越浓。虽然文在寅总统带头访问了尖端产业现场，三星电子等企业也承诺进行大规模投资，但经济没有出现反弹迹象。经济增长率继2017年的3.1%、去年的2.7%之后，今年下降到了不能再低的2%左右，富益富，贫益贫，两极化现象也在加剧。要大胆实行规制改革，激发民间活力，对未来产业进行投资，提高发展潜力。只有这样，才能稍微挽回任期前半期的经济失政。

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