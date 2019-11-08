展示场内蜘蛛网的主人是蜘蛛还是作家？. November. 08, 2019 07:37. by 金民 kimmin@donga.com. 阿根廷艺术家托马斯•萨拉塞诺(46岁)的作品《混合建筑》的主人公是蜘蛛。两三只不同种类的蜘蛛，短则一周，长则八周，它们结合成的蜘蛛网，诞生了一座建筑物。在另一部装置作品(也称设置作品)《阿拉克内音乐会》中，蜘蛛引起的震动通过音箱响起，与黑暗的展厅中的灰尘形成共振。观众屏住呼吸观看这一场景。 萨拉塞诺的个人展于上月30日在首尔钟路区画廊现代开幕。萨拉塞诺以德国柏林为基地，与蜘蛛合作十多年。在今年的威尼斯双年展上，他还在国家馆中设立“蜘蛛/绳”馆，展出了设置蜘蛛网的作品。少年看着布满小时候老房子阁楼的蜘蛛，幻想着“我家主人是蜘蛛还是我”，他试图从蜘蛛的视线中看世界。 萨拉塞诺开始出名是通过大型设置作品。2008年推出的《Galaxies Forming Along Filaments》从蜘蛛网中获得灵感，思考了人类新的居住形式。他以艺术家的想象力提出了一个系统，即离开密集在狭窄土地上的城市的居住，彼此有机连接，无界限地来往。 此次个人展的地下展示会场见到的“首尔/云城”将作家梦想中的“云城”形象与首尔相结合。柏林Hamburger Bahnhof现代美术馆展出的大规模“云城”，观众仿佛直接成为蜘蛛，可以穿梭于透明的球形空间，非常受欢迎。与此相比，首尔虽然规模较小，但可以想象像云彩一样自由飘逸的新社会的面貌。 利用生命科学或热力学等最新技术吸引观众的方式，让人联想起丹麦艺术家奥拉普尔•埃利亚松或英国基础集团兰登国际。接近于投入的经验和想要拍照的外形也与这种倾向相吻合。因此，也有人怀疑这是一部适合自然历史博物馆的作品。以“艺术领域能扩张到何种程度”的话题来看，他是一位非常有趣的作家。本次展览将持续到12月8日。

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