美国众议院开始举行针对特朗普总统的弹劾调查公开听证会. November. 08, 2019 07:36. by 全彩恩记者 chan2@donga.com. 美国众议院将从13日开始举行针对美国总统特朗普的弹劾调查公开听证会。 主导弹劾调查的众议院情报委员会主席、民主党人亚当·西夫6日通过推特表示：“下周将举行首次公开听证会。美国前驻乌克兰临时代办威廉·泰勒、国务院负责欧洲和欧亚事务的助理国务卿乔治·肯特将于13日，美国前驻乌克兰大使玛丽·约万诺维奇将于15日，作为证人出席公开听证会。” 美国众议院从9月24日开始就特朗普向乌克兰施压调查政敌、前副总统拜登腐败的“乌克兰丑闻”展开弹劾调查。迄今为止举行的听证会全部是非公开的，核心证言的发言只以事后媒体报道及公开证言录的方式为人所知。从13日起，将通过全国民收看的实时电视直播，接触到听证会的情况，预计弹劾政局将产生相当大的后续影响。执政的共和党一直对民主党主导的弹劾调查方式提出相当大的不满。“民主党为了把总统拉下马，在密室里收集只不利于总统的证言”，甚至发生了上个月23日擅闯非公开听证会的骚动。 众议院情报委员会当天还公开了有关乌克兰丑闻的第五份证词。继4日前驻乌克兰大使约万诺维奇和前国务卿高级顾问麦金利，5日美国驻欧盟大使桑德兰和国务院乌克兰谈判代表沃尔克的证言后，当天又公开了前驻乌克兰临时代办泰勒的证词。这些都是不利于特朗普总统的证词。 据当天的证词录显示，当时出庭作证长达10个小时的泰勒表示：“我清楚地理解，在他们承诺调查（前副总统拜登）之前，对乌克兰的军事援助不会得到执行。”他还向7月10日时任总统国家安全事务助理的约翰·博尔顿和桑德兰大使的会议提供了证词。泰勒说：“桑德兰大使提到调查（拜登）后，博尔顿助理似乎以其政治感觉觉得有些不妥，说‘在这个场合不要谈这个问题’，会议就此结束。” 他说：“当时博尔顿助理和国务卿迈克·蓬佩奥的关系不太好。博尔顿要求向蓬佩奥国务卿转达自己的忧虑。”美国有线电视新闻网（CNN）当天表示，蓬佩奥在弹劾政局中以“总统护卫武士”自居，而不是“国务院首长”，失去了国务院职员的信任。

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