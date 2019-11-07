日本官房长官菅义伟拒绝文喜相议长提出的建议. November. 07, 2019 07:20. by 常驻东京记者 朴亨俊 lovesong@donga.com. 韩国国会议长文喜相6日在日本东京与韩国媒体常驻记者们举行座谈会，就前一天在早稻田大学特别演讲中表明的有关强制征用问题的解决方案表示：“其特点是是自发性，也是在韩国国内处理（赔偿问题）。日本政府没有理由表示反对。” 文喜相此前在5日的演讲中，提出了由韩日两国企业捐款和两国国民捐款构成基金的“1+1+α（（国民捐款）”方案。他提出，将把慰安妇和解治愈财团的60亿韩元余额放入这一基金。关于把和解治愈财团余额放入基金的原因，他表示：“那是唯一由日本政府出资的资金来源，含有日本政府参与（解决征用问题）的意义。”对于“是否已经和韩国政府事先协调？”的提问，他只回答：“政府也会知道的。” 但是，日本政府发言人、官房长官菅义伟在当天的例行记者会上，关于文喜相议长的提议表示，“（1965年韩日请求权协定已经解决历史问题的）政府立场是一以贯之的。我们明确要求韩国方面有明智的应对措施”，实际上表明了拒绝。 NHK电视台当天也报道说：“日本政府的立场是，根本无法接受（文喜相的建议）。”日本政府相关人士对NHK表示：“建议的前提是日本企业要掏钱，因此正如到目前为止所说，这是日本无法接受的方案。”NHK报道说：“日本政府和自民党内部，也是认为难以接受文议长提议的意见占据支配地位”，“日本不会同意由日方提供资金的应对措施。”

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