去年多文化新生儿的比重创历史新高，产妇原国籍顺次为越南-中国-菲律宾. November. 07, 2019 07:20. by 崔惠? herstory@donga.com. 据调查，在去年全体新生儿中，跨国婚姻(多文化)家庭新生儿数比重达到历史最高水平。 据韩国统计厅6日发表的《多文化人口动态统计》显示，去年全体新生儿数中，多文化家庭出生的婴儿为1万8079名，占全体新生儿(32万6822名)的5.5%。这样的多文化新生儿比重比2017年上升了0.3个百分点，是自2008年进行相关统计以来的最高值。 去年跨国婚姻家庭生育孩子的原国籍产妇中，越南最多，占35.6%。其次是来自中国(20.8%)和菲律宾(6.9%)的产妇。去年跨国婚姻件数比1年前增加了1856件(8.5%)，达到了2万3773件。随着全体结婚件数的减少，多文化结婚件数的比重达到9.2%，是2011年(9.3%)以后的最高值。

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