面见AI全球硕学之士的李在镕：“打破思维界限，抢占未来”. November. 07, 2019 07:20. by 金培中 wanted@donga.com. “为了实现更大的梦想，我们必须打破思维的局限，抢占未来。” 三星电子副会长李在镕会见全球人工智能(AI)硕学人士时如此强调。 这是他在6日会见为参加“三星AI论坛2019”而访韩的加拿大蒙特利尔大学教授约书亚•本吉奥(音)和美国普林斯顿大学教授塞巴斯蒂安•胜(音)等，讨论AI产业发展方向时说的话。 AI是李副会长描绘三星未来时强调的新一代核心领域之一。李副会长在去年回归经营后，将可以适用于手机、家电产品、汽车等的与人脑相似的AI，支援该领域的第5代(5G)移动通信网和系统半导体选为未来核心领域，正在扩大投资。 本吉奥教授是引领有关深度学习AI研究的著名学者。他与加拿大多伦多大学教授杰弗里•辛顿、美国纽约大学教授扬•拉昆、斯坦福大学教授安德鲁•恩一起被称为AI领域世界4大“车轱辘”。他是为新一代语音识别性能革新的神经网络设计及学习算法开发领域的权威人士，去年还获得了被称为计算机科学领域诺贝尔奖的“图灵奖”。如果现在的语音识别水平对短而直接的单词有所反应的话，通过这个算法，中午听到“现在几点了”的问题，就可以直接找餐厅进行沟通。 三星电子于2017年在加拿大蒙特利尔设立了人工智能实验室，正在与本吉奥教授共同开发影像及声音识别、自动行驶等AI算法。如果开发出不只用短语说话或用文章说话也能听懂话的，像人一样的AI算法，就可以与三星的各种产品或服务相结合。 胜教授是开拓以脑神经工学为基础的人工智能研究的世界知名学者，从2018年开始兼任三星调查最高研究科学家(CRS)。 财界相关人士表示：“李副会长回归经营后，扩大了与全球AI领袖的交流。与硕学之士们见面是为了掌握日新月异的AI技术动向。”李副会长正在与软件银行会长孙正义、微软首席执行官(CEO)萨蒂亚•纳德拉等企业人士探索与AI相关的事业合作方案。 电子业界认为，三星召开AI论坛，与世界硕学之士共享尖端技术动向，这本身就是有意义的行动。特别是在世界5个国家建立了AI研究中心，李副会长亲自扩大了AI网络。 电子业界相关人士表示：“三星超越了上世纪90年代率先应对数字革命，被认为是永远的‘壁垒’的日本电子产业。这次，我们大胆地认为，只有越过美国的壁垒，才能在第四次产业革命时代拥有未来。美国企业大胆进军独自表演的舞台人工智能领域，试图实现三星的变革。”

한국어