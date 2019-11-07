一向对外国人宽容的法国也在关小移民之门. November. 07, 2019 07:20. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 从明年开始，法国将对来自欧盟以外国家的移民，根据各地区需求，分行业进行接收。 据法新社和《华尔街日报》报道，法国劳动部长穆尼尔·佩尼戈5日表示，从明年夏天起，将实施包含上述内容的“移民配额制”。佩尼戈表示，为此，各个地区需要多少特定行业或持有资格证等技术能力的人力、有哪些适用配额上限的专业职业等，将收集相关的统计资料。 法国政府计划，一旦各地区确定所需的技术移民的配额，将集中向他们发放签证。雇主、工会、地方自治团体必须每年进行研究，以确保移民工人不超过上限。法新社报道称，限制移民携带家人前来的政策也将一并考虑。不过，具体的批准规模有多大、是否会考虑移民的国籍等，当天没有公开。 这一指施是针对2022年大选的。有分析认为，在保护本国工人、降低接近9%的失业率的同时，也是一种政治行为，目的是抓住认为“政府对移民过于宽容”的保守层选民。去年申请流亡法国的人为122743人，比上一年增加22%。保守层同时对于在法国居住3个月就可以享受医疗优惠的保健服务，也越来越加大批评之声。 此次实施配额制，不会马上对法国国内的失业率和人力结构带来巨大影响。不过，法国的移民政策是否会对欧洲其他国家产生影响，受到普遍关注。目前奥地利、爱尔兰等一些欧洲国家以及加拿大、澳大利亚等国，正在实行针对特定行业或职业的移民配额制。在德国，也有占8243万人口20%的约1600万多人是来自土耳其、波兰等国的移民，国内要求限制移民的呼声越来越高。

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