军人、学生减少，老人医疗费用激增，低出生率老龄化的弊端近在眼前. November. 07, 2019 07:20. . 韩国老人的医疗费去年突破了30万亿韩元。整个健康保险支付费也大幅增加，达到了78万亿韩元。这是因为老年人口不断增加，再加上以“文在寅医保”为代表的健康保险补贴等优惠政策，医院使用者急剧增加。 国民健康保险公团昨天发布的“2018年健康保险统计年报”显示，在总人口中占13.9%的65岁以上高龄人，用掉了去年全部医疗费的41%。平均每一位老人的诊疗费是456万元，是6年前的1.5倍，到2030年，这一数字将达到760万元。 韩国的老龄化速度之快世上罕见。这样的趋势持续下去，不久的将来健康保险财政恶化成为“燃眉之急”。正因如此，政府不应只强调“文在寅医保”的优惠，而应关注可持续性并进行管理。日本在2008年推出“医疗费适度化计划”的案例值得留意，老人的健康不仅有意于本人，也会给社会带来巨大助益，需要有这种思路的转变。老年人参与社会活动有助于减少医疗费用的说法也值得参考。 低出生率导致的人口减少趋势，也对教育和国防拉响了警报。经济副总理洪楠基昨天宣布了针对学龄人口和兵役义务者减少的对策——“缓冲绝对人口减少冲击的方案”。据说还在考虑在3年内把常备军从目前的58万人减少到50万人、扩大干部和女兵比重、入籍者服兵役义务化等。教员的供需标准也在重新制定。去年制定的至2030年的小学和初中的供求计划中将不可避免地再次削减，人们担心会引起预备教师们的反对。这一方案是泛政府人口政策专门工作组9月份推出的第一拨推迟65岁退休方案后的后续措施，今后将延续至第三拨措施。 低出生率和人口减少、高龄化互为因果，形成相互影响的关系。当然需要为针对各自现象采取对策，以有效地运用社会。尽管如此，最根本和理想的对策是积极地奖励生育，实际上是提高整个国家的生育率，增加劳动人口。令青年们安心生育下一代的社会，不会因为一两项政策、在朝夕之间发生改变、突然出现，因此，我们社会的烦恼势还将持续下去。

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