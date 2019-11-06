讲述朝鲜艺人“达文”人生的网络版板索里在YouTube上公开. November. 06, 2019 07:19. by 洪锡浩记者 will@donga.com. 网络版板索里“达文，非常好的人(达文)”将通过YouTube公开。 首尔文化财团5日表示，将于8日下午3点通过官方YouTube频道“SFAC TV”公开，以小说家金琸桓写的《如此孤高的演艺》为基础，增添充满活力的影像手法和婉转动听的板索里的影像。到本月末为止，每周五都会上演新的插曲。 网络版板索里《达文》讲述的是朝鲜时代的艺人、相声演员，实际存在的人物达文以清溪川水标桥为背景跳舞唱歌的生活。该作品由小说家金琸桓和说唱艺人崔勇锡、绘画作家金孝灿等人合力制作了5个月才完成的。为了有效地向年轻人传递传统文化，他们运用了Motion Graphic、插图等卡通形象。国乐演出团“共鸣”参加了背景音乐制作。为了让海外观众也能看到，还计划加入英语字幕。首尔文化财团代表理事金钟辉(音)表示：“通过合作制作了新形态的作品。不仅是线上，线下也正在准备利用网络版板索里的各种节目。”

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