“作为R&D合作伙伴，我们怎能不选择拥有最优秀人力的韩国呢”. November. 06, 2019 07:19. by 边钟国记者 bjk@donga.com. “韩国拥有最好的人力(Super Advanced Person)。我们怎能不选择这样的韩国呢？” 1日，美国飞机制造企业波音公司举行研究飞机制造技术的波音韩国技术研究所(BKETC)成立仪式。波音公司董事长埃里克•约翰面对“为什么(选择)在韩国开设研究开发(R&D)中心？”的提问，做出了上述回答。 波音韩国技术研究所是波音公司在全球设立的第12个研究所，而作为波音公司直接设立的研究所，在亚洲是第2个。这里是负责主导未来航空市场的无人驾驶飞行、人工智能(AI)、未来型客舱等新一代航空技术开发的核心地方。 波音公司于2015年撤出位于庆北永川市的飞机维护维修中心。但是在R&D上反而增加了投资。 约翰董事长表示：“虽然不能透露具体的技术，但是韩国人力短期内在航空电子和AI领域取得了成果，令总公司非常吃惊。在波音实习的韩国人大部分被聘用为职员。” 最近，跨国企业在韩国因受到强盛工会和高工资等影响，撤回生产设施或减少生产量，但在R&D投资方面反而增加。与具有世界水平的国内大企业的合作固然有魅力，但韩国人对技术和业务的态度被认为是一大优点。 跨国企业欲利用国内高级R&D人力的举动，在外商直接投资趋势中也有所体现。据产业通商资源部透露，今年上半年(1~6月)外商直接投资额中，对尖端技术和新事业的投资额从2015年的2300亿韩元增加到了今年的4400亿韩元。在代表性高附加值产业制药领域，去年进军韩国的全球制药公司的R&D规模约为4700亿韩元，比2017年(约4000亿韩元)增加了约16%。 去年关闭全北群山工厂的韩国GM也于今年年初在仁川设立了GM技术中心韩国(GMTCK)。GMTCK约有3300名工程师，他们正在开发美国通用的新车和发动机、变速箱技术以及电动汽车等核心技术。奔驰和宝马等全球汽车企业也在韩国运营R&D中心。 GM韩国社长卡赫卡•乔吉姆就留在韩国的理由表示：“不仅是拥有优秀技术的合作企业，还有拥有优秀技术的人才。”韩国GM相关人士也表示：“外国高管们对即使会餐或加班，第二天也能准时上班，只要稍微施加压力就会出成果的韩国人感到非常吃惊。” 国内产业界认为，韩国超越制造业国家，将产业结构向附加值高的技术开发及设计方向转变是自然而然的事情。明知大学经济系名誉教授赵东根(音)分析称，“受工资上涨等影响，以制造业为中心的产业已经达到了极限，因此在韩国形成了类似于向高附加值产业转移的美国和欧洲模式的新的工业链。” 但是也有不少人认为应该维持一定程度的制造业。因为工作。实际上，2008年全球金融危机以后，制造业提供稳定就业岗位的优势逐渐凸显，各国都在积极推行制造业回归政策。 信息技术(IT)业界相关人士表示：“德国通过用物联网来优化整个生产过程的‘Industry 4.0’政策，维持着制造业的竞争力。应考虑优秀的韩国人力为了制造业的复活能发挥作用的方案。”

한국어