迎来第9届的“首尔唱片展”的版图变大了. November. 06, 2019 07:19. by 林熙允记者 imi@donga.com. 专为唱片爱好者打造的版图即将展开。如果是版图，那么为那些无法自拔(被迷住)的人准备的版图今年变得更大了。“第9届首尔唱片展(9TH SEOUL RECORD FAIR)”将于9、10日在首尔中区统一路“文化站首尔284”(旧首尔站)举行。顾名思义，这里就是销售各种唱片的集市。这也是音乐界人士云集的年度盛事。 每年这个时候举行的首尔唱片展今年扩大了规模。第一个公开班是向唱片爱好者们做出甜蜜手势。这些是最早在首尔唱片展上销售的唱片。今年这些唱片比往年多了很多。超过50种。据悉，从去年开始将活动场所迁移到“文化站首尔284”后，随着观众增加，再加上年轻人对LP唱片的需求剧增，多家唱片公司争先恐后地询问“想入驻活动现场”。 其中，马罗尼耶的《鸡尾酒之爱》7寸单曲唱片已经让收藏者心跳加速。A版《鸡尾酒之爱》，B版《孤独的我》，只收录了两首歌的单曲版，仅为此次活动制作了500张。粉红、紫色的华丽设计是插图画家权瑞英的手艺。另外还将出《阳光和盐》的4张正规专辑和此次新拍的LP套装。此外，还有9和数字的《宝物岛》LP，白贤镇的新作CD，李素拉的《花》和张必顺的《soony eight：召吉里花》LP，Cigarettes after Sex的新作灰色LP等数十种唱片今年又似乎在首尔站前造成了等待购买的长绳。 如果集市顺利进行，肯定会有看点。届时，白贤镇、艾丽、姜权顺×宋洪燮两重奏、Netgala、千容成等不同类型的音乐人将在特设舞台上表演。张基浩(阳光和盐)、白贤镇、姜权顺、宋洪燮(以上名字均为音译)还将举行签名会。没有入场费。该活动由文化体育观光部和首尔文化财团提供赞助。

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