柳贤振入围MLB国家联盟赛扬奖最终候选人名单，成韩国第一人. November. 06, 2019 07:19. by 李憲宰 uni@donga.com. “韩国怪物”柳贤振(32岁)作为韩国人在美国职业棒球大联盟历史上书写了又一新的篇章。 在洛杉矶道奇队获得自由签约选手(FA)资格的柳贤振的名字出现在了5日美国职棒大联盟事务局发布的国家联盟赛扬奖最终3名候选人名单上，成为历史上首位获得赛扬奖选票的韩国球员。雅各布•迪格伦(31岁•纽约大都会队)和麦克斯•舒尔泽(35岁•华盛顿队)也进入了最终名单。 抛开能否最终获得赛扬奖不谈，柳贤振进入最后3人名单也是一件非常了不起的事情。赛扬奖由美国棒球记者协会(BBWAA)的30名记者投票决定，之前从未有来自亚洲的选手获得过这一奖项。此前韩国选手甚至都没能获得过选票。“韩国特级”朴赞浩在2000年取得了18胜10负、平均责任失分3.27分的成绩，但被兰迪•约翰逊、汤姆•格拉宾、格雷格•麦德斯等传奇投手挤出去，未能获得选票。 柳贤振究竟会得到多少分数也是人们关注的焦点。 参与投票的记者，以每名投手为对象，将选票投给从第一名到第五名的5人。第1顺位获得7分，第2顺位得到4分，第3顺位得3分，第4顺位得2分，第5顺位得1分。赛扬奖最终获奖者将于14日公布。自2010年引入现在的投票方式以来，在亚洲选手中获得最多得票的选手是日本选手达比修有，他在效力得克萨斯骑警队时期的2013年曾获得93分，在美国联盟排名第二。 仅在上半赛季，柳贤振就被选为了有力的赛扬奖候选人。作为揭幕战先发投手华丽开启赛季的柳贤振，在全明星赛之前的17场比赛中取得10胜2负、平均责任失分1.73的优异成绩，成为代表美国职业棒球大联盟的投手。得益于此，他也成为首位获得全明星赛首发投手荣誉的韩国选手。但是在下半赛季的12场比赛中，他仅取得4胜3负、平均责任失分3.18的平凡成绩，还因负伤而离开了赛场。 美国当地认为，迪格伦很可能卫冕赛扬奖。去年虽然取得了历史最少胜数(10胜)，但以出色的平均责任失分(1.70)为基础获得赛扬奖的迪格伦在本赛季取得了11胜8负、平均责任失分2.62的成绩。特别是在最后23场比赛中，他的平均失分责任仅为1.89，给人留下了深刻的印象。他还抓到了国家联盟最多的255个三振。11胜8负的舒尔泽虽然为球队赢得世界大赛冠军立下汗马功劳，但投票是在常规赛之后进行的，季后赛成绩不会影响到投票。 另一方面，美国联盟赛扬奖将在凯里•科尔(29岁)和贾斯汀•维兰德(36岁休斯敦太空人队)、查理•莫顿(36岁•坦帕湾光芒队)等3名选手之间展开。

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