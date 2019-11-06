世界杯橄榄球赛. November. 06, 2019 07:20. by 金成景记者 tjdrud0306@donga.com. 虽然在韩国没有引起特别的关注，但世界瞩目的橄榄球世界杯在过去的几周里在日本举行。在2日进行的决赛中，南非队出人意料地战胜了英国队。南非在1995年、2007年、2019年捧起冠军奖杯，成为神奇的每12年夺冠的国家。这是偶然？还是上天对摆脱掉令人厌倦的种族歧视噩梦的祝福？幸运也伴随着冠军。 南非国家队队长西亚·科利西在夺冠后说，代表团的目标是团结全国人民。实际上，南非国民通过本届世界杯，黑人与白人都成为了一体。这是首次成为橄榄球国家队队长的黑人球员科利西与队友们共同取得的成就。但他却非常谦虚。 放在以前，黑人担任队长是无法想象的事情。在南非，橄榄球是白人的运动。因此，黑人将橄榄球视为种族歧视，远离橄榄球。纳尔逊·曼德拉1994年成为总统时，曾受到黑人要求更改橄榄球代表队名称“跳羚”的压力。但是他保留了“跳羚”的名字，毫不吝啬地支持了白人占大多数的橄榄球代表队。无论过去如何，喜欢橄榄球、支持橄榄球的白人也是需要自己拥抱的国民。曼德拉喜欢拳击和田径等体育项目，他把体育当作了和解的手段，而不是胜负。他就是这样宽恕了把自己关在监狱长达27年的白人集团。 白人教练拉吉·伊莱兹默斯将队长交给黑人科利西，也是遵循了曼德拉总统展现的和解先例。由白人教练和黑人队长组成的代表队通过世界杯冠军，象征性地治愈了种族歧视的伤口，成功地将饱受巨大失业率、犯罪、矛盾和反目困扰的5700万南非国民团结在一起。这是体育所具有的惊人的治愈力。

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