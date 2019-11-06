韩日应超越“温差”正式讨论解决矛盾的方法. November. 06, 2019 07:19. . 文在寅总统和日本首相安倍晋三4日在泰国曼谷东盟“10+3”峰会上的“欢谈”，在两国政府的表态中暴露出“温差”。青瓦台强调，在文在寅总统提议“高级别磋商”后，安倍首相回应称“通过一切办法解决问题”。但与此相反，日本政府则突出了“（安倍首相重申了应遵守请求权协定的政府原则”。日本媒体称，“不想被说成是逃跑者而坐下来见面”（《读卖新闻》）等，对此次会面没有赋予特别的意义。 但是，考虑到此次首脑会谈没有事先准备，尽管只是短暂的对话，这也是两位首脑在时隔13个月后打开了对话之门，因此意义重大。文在寅总统的积极努力奏了效，安倍首相方面也以轻松的表情回应。安倍首相在出国前曾明确表示不会举行韩日首脑会晤，明知会被媒体大肆报道，但还是答应进行会谈，也表明日本也认识到了对话的必要性。事实上，两位首脑当天达成共识的“两国关系的重要性和通过对话解决问题的原则”，让人觉得似乎花费了太多的时间。 不能就这样放任韩日关系的共识也在逐渐扩散。继上个月22日李洛渊总理出席德仁天皇即位仪式后，韩日议员联盟总会（31日）、国会议长文喜相访日（3日~6日）等，为了让一度冰封的两国关系逐渐改善，正在付出点滴努力。 韩日矛盾因去年10月韩国大法院的强制征用判决、7月开始的日本出口限制措施、8月韩国政府拒延《韩日军事情报保护协定》决定等，起到了上升作用，一直呈恶化趋势。特别是22日晚12点结束的《韩日军事情报保护协定》正在成为最紧迫的课题。应该激活曼谷会晤的对话动力，为维持《韩日军事情报保护协定》、取消日本出口限制找到契机。就成为矛盾根源的强制征用判决，韩日政府之间正在进行秘密磋商，但未能得出有效方案，但这个问题只能花费时间，这应该成为韩日两国的共识。 文喜相议长昨天在早稻田大学发表演讲时表示，将推进以韩日企业和国民捐款为财源支援强制征用受害者的法案。虽然日方反应冷淡，但就强制征用问题开始公开讨论各种解决方法，从中可以找到意义。不仅是外交当局之间的秘密接触，还要包含政界和民间的智慧，为改善两国关系而努力。

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