赞成弹劾领先反对，特朗普称之为“假新闻”. November. 05, 2019 07:34. by 常驻华盛顿记者 李正恩、李允泰记者 lightee@donga.com,oldsport@donga.com. 距离2020年美国大选还有1年之际，对美国总统特朗普持否定评价的民意调查结果正在增加。但特朗普总统却坚定地说：“我非常自信明年会再次当选。" 根据《华尔街日报》和NBC电视台3日公布的问卷调查结果，对于“特朗普总统是否应该因弹劾而辞去总统职务”的提问，49%的人表示赞成，高于46%的反对率。这与9月同一调查中赞成弹劾者占43%，49%的人反对相反。对于“是否支持众议院的弹劾调查”的提问，回答“是”的人也占53%，超过了一半。 《华盛顿邮报》和ABC广播10月31日公布的调查结果中，也是赞成弹劾占49%，超过了反对者（47%）。有分析认为，尽管特朗普方面极力牵制，但在有关“乌克兰丑闻”的弹劾调查等过程中，不断出现对他不利的证词，这产生了一定的影响。但是，由于通过弹劾需要赞成者在参议院100个席位中超过三分之二，因此弹劾可能性仍然不高。 特朗普当天在白宫接受记者采访时表示，“（对再次当选）非常有信心”，并评价说，“舆论调查数据非常好，表现非常良好。”在上述评价的背景中，他列举了“摇摆州”的调查结果。他声称，在弹劾民调中，摇摆州尤其强大，“摇摆州人民不想听到弹劾，唯一希望弹劾的只有假媒体和民主党。” 当记者指出最近调查中赞成弹劾的民意增加时，特朗普说：“你们看到错误的民意调查，CNN民意调查是假的，福克斯新闻调查总是胡说八道。” 美国政治专门媒体《政客》报道说，虽然特朗普声称对自己不利的民意调查是“假的”，但他正在实时确认最近有关弹劾调查的媒体报道。据悉，特朗普还密切关注着报道中出现的共和党议员和对报道的反应，讲究忠诚度。白宫最近以对特朗普总统的批判性报道不正确为由，中断了对《纽约时报》和《华盛顿邮报》的订阅。但特朗普总统此后阅读了两家媒体的主要报道，并询问相关内容。 就弹劾调查，特朗普要求公开内部告发者的身份，并给他加上政治框架。特朗普总统当天在推特上表示：“内部告发者（对情况）理解得过于错误，必须站出来。”会见记者时，他还称内部告发者为“奥巴马的人”。“可能是布雷南（奥巴马前政府时期的中央情报局局长）、苏珊·赖斯（奥巴马政府时期总统国家安全事务助理）的人。是不喜欢特朗普的人。”据《华盛顿邮报》和《纽约时报》报道，对此，内部告发者在弹劾调查中表示，有意对众议院情报委员会内的共和党议员提出的问题做出书面回答。

한국어