因孙兴慜的背后铲球失去重心后倒地的戈麦斯. November. 05, 2019 07:34. by 鄭允喆 trigger@donga.com. 下半场第33分钟。孙兴慜(27岁•托特纳姆热刺队)紧随从左路带球的埃弗顿队的安德烈•戈麦斯(26岁•葡萄牙队)。为了阻止戈麦斯的突破，他全身心地投入抢断。因孙兴慜的身后铲球失去重心而摔倒的戈麦斯在与热刺队的塞尔吉•奥里吉(27岁)相撞时右脚踝严重受伤。 看到折成90度的戈麦斯的脚踝，孙兴慜受到了极大的冲击。在戈麦斯痛苦万分的时候，孙兴慜用双手捂着头显得非常痛苦。埃弗顿球迷对孙兴慜发出了嘘声。当初出示黄牌的主裁判命令孙兴慜退场(红牌罚下)。孙兴慜因自责而流着眼泪离开球场，戈麦斯则被担架送往医院。 4日，在英国利物浦的古迪逊公园球场举行的与埃弗顿队的英超联赛(EPL)客场比赛(1比1平)，给孙兴慜留下了痛苦的记忆。这是孙兴慜继5月4日与伯恩茅斯队的比赛后，进军英超后第二次被红牌罚下。托特纳姆热刺队的德利•阿里表示，“孙兴慜在更衣室也始终低着头，一直在哭泣。但这不是他的错。他是我见过的好人之一。”赛后，孙兴慜情绪十分低落，低着头离开了共同采访区。 虽然孙兴慜平时很少表现出粗鲁的球技，但当天他因背后铲球站在了争议的中心。英国《大都会报》报道说：“有人怀疑他进行了报复性铲球。”在出现背后铲球情况的2分钟前，孙兴慜被戈麦斯的胳膊肘击中脸部，倒在了球场上。 但是热刺队主教练波切蒂诺•毛里西奥强调称，孙兴慜绝对没有恶意。他说：“孙兴慜无意用铲球伤害对手。戈麦斯的受伤是不幸的事情赶在一块的结果。”他还说，“退场是不公正的。判罚不应基于铲球后的情况(受伤)来做出，而应对针对铲球本身。”言下之意是，戈麦斯的受伤是被铲后与奥里吉发生碰撞出现的，所以对孙兴慜(直接退场)的判罚有些过重了。 埃弗顿俱乐部发表声明说，戈麦斯右脚踝骨折脱位，将于5日动手术。虽然失去了主力球员，但埃弗顿队却表现出了向陷入自责感的孙兴慜伸出手的姿态。赛后，几名埃弗顿球员来到热刺队的更衣室，安慰孙兴慜。埃弗顿队主教练马尔科•席尔瓦说：“不认为对方怀有不良意图。” 另外，埃弗顿俱乐部还对当天向孙兴慜做出种族歧视行为的球迷展开了调查。 挑战韩国人欧洲最多进球记录的孙兴慜(现121球，追平车范根)因退场而未能打破记录。他在下半场第18分钟助攻队友帮助球队率先进球，展现出了良好的状态，因此更加令人遗憾。《足球伦敦》报道说：“孙兴慜因此次退场，最多可能被禁赛3场。”但由于处罚对象是英超比赛，因此孙兴慜可以参加7日与贝尔格莱德红星队的欧洲足球联盟冠军联赛比赛。 孙兴慜将于10日加入即将进行世界杯亚洲区第二轮预选赛的韩国国家足球队。和戈麦斯同样来自葡萄牙的韩国国家足球队主教练保罗•本托说：“我祝愿戈麦斯早日康复。但是孙兴慜不是恶意铲球的球员。我会帮助他好好克服这件事。”

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