“用AI开创未来”，李在镕全力强化AI力量. November. 05, 2019 07:34. by 許桐準 hungry@donga.com. 三星电子副会长李在镕正在全力强化人工智能(AI)力量。其战略是邀请世界级学者召开AI论坛，设立AI研究中心，引领三星电子成为尖端技术企业。 三星电子4日表示，将于4、5日两天举行“三星AI论坛2019”。今年迎来第三届的三星AI论坛是邀请世界著名的AI学者共享最新研究动向的活动。第一天的活动由三星电子综合技术院主办，在首尔瑞草区三星电子瑞草办公楼举行。 当天DS部门代表理事金基南(副会长)在开幕词中表示：“三星电子从深度学习(Deep Learning)初期开始就进行了大量投资，并与世界顶级大学合作。让我们一起营造与世界级的研究者们一起提出AI技术的未来发展方向，并考虑如何让世界变得和谐的战略的场所吧。” 加拿大蒙特利尔大学教授约书亚•本吉奥(音)的“依托深度学习的集成世界理解”等著名学者的演讲也将轮番上演。在首尔瑞草区三星电子研究开发(R&D)园区举行的5日活动中，美国华盛顿大学教授诺亚•史密斯和卡耐基梅隆大学教授阿卜希纳布•古尔塔将发表主题演讲。三星电子预测，今年将有1700多名AI专家等参加AI论坛。 AI是李副会长亲自致力于培养三星未来成长事业的代表性领域。 李副会长在2016年被选为登记理事，全面经营后，于2017年成立了三星研究公司，并新设AI中心，为强化先行研究奠定了基础。从去年1月在美国硅谷设立AI研究中心开始，三星电子目前在全球5个国家运营着7个研究中心。 去年6月首次新设“最高研究科学家”职务，同时聘请了AI领域的世界级学者—美国普林斯顿大学教授塞巴斯蒂安•胜和宾夕法尼亚大学教授丹尼尔•李。全球AI的人脉关系也在巩固中。李副会长与去年11月访韩的微软(MS)最高经营者(CEO)萨蒂亚•纳德拉，7月访韩的软件银行会长孙正义讨论了AI等有关未来产业的合作方案。 接着，李副会长于上月前往三星调查，听取了主要研究课题进展情况的报告，并讨论了先行技术战略。据悉，在当时的会议上，李副会长曾表示“要用迄今为止没有的新技术创造新的未来”。在本月1日迎来三星电子创社50周年时，他还强调了技术力量的重要性，称“要用我们的技术创造更加健康幸福的未来”。

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