国内研究团队开发出能区分绿头鸭-斑嘴鸭的“基因身份证”. November. 05, 2019 07:35. by 史智媛记者 4g1@donga.com. 韩国研究团队在世界上首次开发出了能区分出普通基因(DNA)检查很难辨别的绿头鸭和斑嘴鸭的所谓“基因身份证(Gene Identification Card)”。预计，此次研究在区分检测出禽流感(鸟类influenza)病毒的物种时，将得到有效使用。 4日，据环境部透露，国立生物资源馆研究组最近开发出了可以区分绿头鸭和斑嘴鸭的单一基因身份证(DNA标志)。DNA标志是能够区分生物种类和原产地等的基因标签(也称序列标签)。 此前，作为能够区分物种的一般识别基因，很难区分绿头鸭和斑嘴鸭。因为，雁形目鸭科两个物种是在距今约260万年前开始的被叫做“新生代第四纪洪积世”的相同时期分化的，被认为线粒体DNA序列非常相似。因此，不仅是DNA序列，识别动物物种时使用的线粒体基因也几乎没有差异。 研究人员对两种鸟类基因进行了比较分析，确定了两种不同基因。以16只斑嘴鸭和30只绿头鸭和为对象进行实验的结果显示，发现了可以明确区分两个物种的线索。那就是由49个碱基对组成的特定序列，绿头鸭有，而斑嘴鸭没有。 此次研究将用于区分检测出AI病毒的鸭子类种类。在调查AI时，采集鸟类的粪便，不仅分析病毒，还分析基因，查明粪便是属于哪个物种的。绿头鸭和斑嘴鸭都是AI发生时属于主要调查对象的鸟类。另外，国立生物资源馆认为，由于很难直接捕获个体，因此利用羽毛或粪便等痕迹样本研究鸟类生态及基因特性时，此次研究也会被利用。 国立生物资源馆馆长裴延在(音)表示：“此次开发的基因身份证具有能通过一次简单的实验识别物种的意义。今后将持续研究以DNA信息为基础的生物物种识别相关技术。”

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