“11月是舒伯特的季节”. November. 05, 2019 07:35. by 柳允钟=文化专门记者 gustav@donga.com. “舒伯特的音乐在舞台上用强大的力量来引领我。与其说我沉浸在其中，表现那种音乐，不如说那种音乐通过我来歌唱。” 去年成为庆熙大学音乐系教授的钢琴家金泰亨(34岁，音译)将用舒伯特来装点11月。在首尔西大门区锦湖艺术大厅延世的“美丽的星期四”系列中，他将于7日、14日，28日三次以“金泰亨，前往舒伯特之路”为题登台演出。28日，他将和以德国为中心活动的男低音张世钟合作演出歌曲集《冬之旅(Winterreise)》。他说：“人们把目光转向自己内心的11月，才是听舒伯特最合适的季节。” 金泰亨曾在2015年以《伟大的艺术家的信—舒伯特，从孤独中走出来》为题，进行了搭配演技和朗读的演出。他强调说：“当时的经历仍历历在目，让我感到十分愉快。但与4年前相比，现在的自己具备了能更长时间维持舒伯特通过我演唱的瞬间的力量。” 7日的演奏曲有奏鸣曲13号A大调和《音乐瞬间》D 780等。14日，继即兴曲D935和《流浪者幻想曲》之后，将演奏李斯特用钢琴独奏改编的舒伯特歌曲。它相当于成为最后一天通过歌曲集《冬之旅》连接的桥梁。 金泰亨解释说：“在舒伯特歌曲中，钢琴家的作用是仅用短短的几句前奏就能让人了解歌曲的曲性，这是极其困难的事情。”“如果声乐家说是唱出单词的意义，那么钢琴家应该把这个词表达得更有意义，在痛苦的地方用更模糊、更悲伤的和音来表达。一定要非常敏感。” 他说：“如果是我作曲的话，我想写的作品应该都是有关舒伯特歌曲的。凡是从他的音乐中得到过安慰的人，都会有同感。”他还与小提琴家李智慧、大提琴演奏家萨穆埃尔•鲁茨克一起展开了3重奏团“三重奏Gaon”的活动。12月，他们将在德国举办4场三重奏Gaon演唱会。 《通往舒伯特之路》的舞台在演出的三天里将全部在晚上8时举行。 票价4万韩元。

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