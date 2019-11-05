韩日首脑时隔13个月举行11分钟对话. November. 05, 2019 07:35. by 韓相準 alwaysj@donga.com. 文在寅总统和日本首相安倍晋三4日在泰国曼谷举行了约11分钟的单独会谈。韩日首脑的会面是自去年9月美国纽约之后13个月以来的第一次。也有人谨慎地预测，这次会谈将为趋于长期化的韩日矛盾带来突破口。 为出席“东盟+韩中日（10+3）”峰会而访问泰国的文在寅总统当天上午在会议场所曼谷“曼谷诺富特因帕特酒店”的峰会候场地点会见了安倍首相。当天两人本来没有会面计划，文在寅总统在酒店发现安倍首相后，上前劝说“让我们坐下来谈谈吧”，然后将安倍首相带到自己身边的座位，促成了当天的会面。两位首脑从当天上午8点35分开始到46分为止，在没有陪同的情况下通过翻译进行了11分钟的交谈。 青瓦台发言人高旻廷在新闻发布会上表示：“两国首脑一致认为韩日关系非常重要，并重申了韩日两国应通过对话解决悬而未决的问题的原则”，“希望通过最近两国外交部通过正式渠道进行的协商，达成实质性的关系进展方案。”高旻廷称，文在寅总统还提议，“除此之外，如果有必要，让我们讨论进行更高层磋商的方案”，安倍首相回应称，“让我们努力通过一切可能的方法寻求解决方案”。这表明，两国首脑都有意今后可能举行正式的韩日首脑会谈。两位首脑将出席12月在中国举行的韩中日领导人会议。 自韩国大法院作出强制征用受害者赔偿判决后，韩日两国关系迅速僵化，两国首脑之间也出现了一年多的冷气流。6月在日本大阪举行的二十国集团（G20）峰会时，两位首脑也曾见过面，但只进行了7秒的握手。但是，自国务总理李洛渊作为日本天皇即位仪式特使前往日本，上月24日同安倍首相举行会谈并转交文在寅总统的亲笔信后，时隔11天双方再次会面。 青瓦台表示，韩日两国首脑没有讨论日本限制出口和将于23日0时结束的《韩日军事情报保护协定》等两国的具体悬案。对于韩日矛盾的核心——强制征用受害者问题，两国间的分歧也没有缩小，日本对当天的会晤表明了原则性立场。当天，日本政府在会谈结束后发表报道资料表示：“安倍首相向文在寅总统明确转达了日本关于两国之间问题的原则立场。”但同时也有人期待，两国首脑的会面将为讨论解决韩日矛盾奠定基础。高旻廷表示：“期待（首脑间的）对话能解决韩日关系。”

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