“建设皇帝”哈德良. November. 05, 2019 07:35. . 罗马帝国的哈德良皇帝作为军人和领导者都留下了巨大的业绩，但他最清楚的知道什么是名垂天下的方法。他大兴土木，在罗马、希腊、英国等欧洲各地，无处没有他留下的城市或建筑物遗迹。 总之，这位建筑皇帝的最佳杰作是位于罗马近郊蒂沃利的阿德里亚娜别墅。这里是皇帝的别宫，不，别墅城市，是利用水和大理石建造的完美的主题公园。可惜的是，这里已然成了废墟，我不是专家，难以推断哪怕十分之一的面貌。 蒂沃利还有一个利用水和大理石建造的主题公园。那就是德斯特别墅。这个别墅似乎是把阿德里亚娜别墅的遗物拿过来进行了再利用，这里集中了人类可以想象到的所有种类的喷泉。只到这里参观的人对喷泉的魅力和多姿多彩感到惊讶，但大理石喷泉的创意显然来自哈德良的废墟。 没有从天而降的独创。独创也是自然环境、历史、交流的产物。 同样，据说成吉思汗军队的力量来自游牧骑兵。骑兵是游牧文化的产物，但单凭这一点并不能解释成吉思汗的成功。成吉思汗的隐藏能力是看人的眼睛和塑造自己人的能力。其实这也暗藏在游牧文化中。对游牧民来说，结拜兄弟、朋友、同盟是非常重要的力量。为了形成成功的关系，看人的眼光非常重要。成吉思汗将一直停留在像结义兄弟一样的私人人际关系上的蒙古人的眼光扩大到了广域和帝国的标准。对统治者不满的部落，站在自己一方的人，不会背叛自己的人、无法背叛自己的能力上，他是天才。 创意，不是在无中寻找变化，而应该在自己的环境中寻找。应该是打破过去的类别、阵营理论和习惯框架。与此背道而行的领导人必将失败。

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