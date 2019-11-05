反对扩大定试招生的进步阵营，应从反省10年教育实验的副作用开始. November. 05, 2019 07:35. . 教育市民团体和学术界、宗教界等所谓进步教育阵营的1492名人士昨天发表了时局宣言，要求政府取消扩大大学入学定试招生比重的方针。他们主张：“扩大定试招生范围是强调五中选一寻找客观式正确答案教育的非常不恰当的政策”，“要想通过教育解决特权继承问题，必须打破大学排名。” 每当教育政策发生改变时，教育主体都会提出赞成和反对的意见。特别是前法务部部长曹国子女的高考特惠争议发生之后，总统亲自宣布扩大定试招生范围，教育部改变现有立场，加速推进政策，由此可见，所谓的“百年大计”教育政策只能以“朝令夕改”。 但是进步阵营人士们在提高反对嗓门之前，有必要回顾一下他们主导的教育实验的后遗症。此次教育政策拐弯的原因是，由于曹国事态，对学生簿综合选拔的不信任感增大。为了防止通过“父母机会”等人际关系入学的不正之风，确保透明性和公正性，需要完善政策。不能一味反对。 在过去10年里，进步阵营培养了多名进步倾向的教育监，实际上掌控了小学、初中的教育。2009年当时京畿道教育监金相坤以创意、合作教育代替竞争教育而引进的革新学校，就是代表性的例子。虽然全国已增至1714所，但其效果却很难让人感受到，反而因未达到基础学历的比率很高，被评价为学业能力低下。在首尔，由于学生和家长的反对，建立革新学校的计划一度流产。 进步教育阵营将自律型私立高中、特殊目的高中也打上了“特权教育”的烙印，一直作为废除对象。但是如果不能吸收优越性教育需求的话，很有可能产生江南8学群复活等其他特权。以学种为主的随时招生也因为进步阵营支持防止普通高中教室崩溃而不断扩大。但是，由于教科（内申）管理或比较科活动指导等学校和教师的力量跟不上，助长了私教育的需求，最终导致入学考试不正之风的萌生。 这一切，都是随着进步阵营强行推行理念与现实背离的政策而发生的我国教育的现实。首先应该反省的是，要求扩大定试招生的舆论日益高涨的背后，是人们对进步教育的失望和不信任。教育改革要回归到大学的自律性和未来人才培养的本质上来。不是理念而是现实，在反对之前反省，才是出发点。

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