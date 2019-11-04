韩日军事情报保护协定终结在即，韩日矛盾就这样放任不管？. November. 04, 2019 07:28. . 文在寅总统昨天为出席“东盟+韩中日（10+3）”峰会等启程对泰国进行为期三天两夜的访问。距离《韩日军事情报保护协定》结束还有不到3天的情况下，在此次峰会期间，文在寅总统与日本首相安倍晋三不会举行会谈。随着原定在智利举行的亚太经合组织（APEC）领导人会议被取消，这将是韩日两国首脑之间最后一次见面的机会，但就此错过、未能创造韩日关系的转折点的可能性非常大。 在韩日军事情报保护协定即将于22日晚12点结束之际，韩日两国根本未能缩小分歧。文在寅总统以国务总理李洛渊出席日本天皇即位仪式为契机伸出了和解之手，但日本声称只要强制征用问题没有进展就不能得到解决，态度依然十分强硬。上周在东京会见日本方面议员的韩日议员联盟会长姜昌一感慨道：“真的很难解决。”昨天，为出席二十国集团（G20）议会领导人会议而访问日本的国会议长文喜相，也取消了与日方人士面谈等，大幅压缩日程，也是因为这种冷冰冰的气氛。 正是这样，韩日两国找不到解决办法，实际上是袖手不理，而美国却在警告《韩日军事情报保护协定》终结会带来的恶劣影响，正在加大外交施压。美国国务院助理国务卿帮办马克·内帕2日在接受日本媒体采访时表示：“（因为韩日在军事情报保护协定等方面的对立）北京、莫斯科、平壤乐坏了。”他特别强调，7月份中国和俄罗斯军用飞机的独岛上空进行联合演习，“其时机和位置并不是偶然”，强调了安保合作的必要性。将于明天访问韩国的美国助理国务卿戴维·史迪威也很可能要求韩国撤回终结《韩日军事情报保护协定》的决定。 撇开围绕韩日军事情报保护协定的实效性和可替代性的争议不谈，这一协定作为构建韩美日三角安保合作体制的一环，其象征性和心理效果也非常大。因此，美国方面肯定把协定的终结看得十分严重。如果协定就这样终结，在防卫费分担金磋商、战时作战指挥权移交等韩美同盟出现裂痕的原因堆积的情况下，韩国还可能要承担协定终结的责任论。协定终结给韩日关系带来的心理打击也不可忽视。人们担心，在韩日关系已经坏到不能再坏的状态下，它会产生勉强剩下的一条恢复之线也告消失的确认效果。尽管韩方作出了向日方转交文在寅总统亲笔书信的努力，但日本在对话中没有表现出诚意，令人遗憾。要持续敦促日本转变态度，我们也不能干坐着等待日本的态度出现变化，必须寻找对话的线索。

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