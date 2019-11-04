现代-起亚汽车在欧洲超越丰田-BMW，市占率位居第四. November. 04, 2019 07:27. by 池民九记者 warum@donga.com. 现代•起亚汽车在欧洲市场的占有率时隔1年恢复至8%以上，超过日本丰田等企业，排名升至第四位。 据欧洲汽车制造协会(ACEA)3日透露，今年9月，现代•起亚汽车在欧盟(EU)旗下28个国家市场的月占有率为8.0%。这是自去年9月(8.6%)以来的最高值。 现代•起亚汽车方面表示：“现代汽车的混合动力汽车科纳从今年8月开始在欧洲市场销售，起亚汽车的狮跑等小型运动型多功能车(SUV)在当地大受欢迎，市场占有率也随之上升。” 只有德国大众集团(20.0%)和法国标致雪铁龙集团(16.5%)、雷诺集团(9.7%)领先现代•起亚汽车。特别是领先于市场占有率均达7.9%的德国宝马集团、戴姆勒集团(5.6%)。 以截至9月的累计销量为准，现代•起亚汽车在欧洲市场的销售量为79万8070辆，同比增长0.7%。市场占有率从6.6%上升到6.8%，上升了0.2个百分点。 进入今年以来，现代•起亚汽车在欧洲市场分别占据第4、第5位。据统计，现代汽车和起亚汽车9月份在欧洲市场的销售量分别为5万601辆(4.05%)和4万9410辆(3.95%)，共计10万11辆。同比增长6.7%。

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