柳贤振在MLB FA首发投手资源中排名第四位. November. 04, 2019 07:28. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. LA道奇队的柳贤振(32岁•照片)在美国职棒大联盟官方网站(MLB.com)评选的自由签约选手(FA)排名中上升到了第8位。在首发投手资源中，他排在第4位。 2日，MLB.com公布了2020年FA对象的最新排名，从第1位到第20位。柳贤振当初排在第9位，但原本排名第4位的终场投手阿罗迪斯•查普曼3日选择了留在纽约洋基队，因此柳贤振的排名上升了一个名次。柳贤振在先发投手中，继休斯顿太空人队的乌旺•盖里特•科尔(第1位)、华盛顿国民队的史蒂芬•斯特拉斯伯格(第3位)、旧金山麦迪逊•范加纳(第5位)之后，排在第四位。这一排名比2015年获得美国联盟赛扬奖的达拉斯•库查尔(第13位•亚特兰大勇士队)还要高。 MLB.com写道：“洛杉矶道奇队去年与柳贤振签订了1年1790万美元(约209亿韩元)的合同，意外地发了横财。”柳贤振今年在美国职业棒球大联盟的平均责任失分排名升至第一位(2.32)，创下了“职业生涯新高”。截止到上半赛季，虽然取得了赛扬奖候选人的领先，但是在8月的4场比赛中，仅取得1胜3负，平均责任失分7.48分，评价出现了变化。MLB.com表示，“由于下半赛季成绩不佳，他的赛扬奖挑战黯然失色。耐久性问题会影响身价。” 在道奇队对与柳贤振的续约表现出不冷不热反应的情况下，他被认为是多支球队的引进候选人。明尼苏达地区媒体《明星论坛报》当天提到了柳贤振作为明尼苏达队最有可能引进的先发投手这件事。该媒体评价称“(柳贤振)是位熟练的左撇子投手，擅长与击球手的心理战”。《芝加哥论坛报》也提到柳贤振是芝加哥白袜队的引进候选人，并表示：“明年33岁的年龄是他的绊脚石，但谈判能力很强的斯科特-博拉斯是他的经纪人，因此可以期待他能签下长期合同。”

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