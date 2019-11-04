以“感叹号海报”重生的白纸广告. November. 04, 2019 07:28. by 金民 kimmin@donga.com. 2020年，如果由学生来设计本报的创刊100周年，会是什么样子呢？ 延世大学设计艺术系4年级学生李雪姬(音译，下同)策划了将东亚的辅音“ᄃᄋ”改为“飞跃”的假想展览。《飞跃》展是从日本帝国主义强占时期开始，宣传100年间《东亚日报》一直延续下来的历史、文化活动的展览。展览海报设计中，一座座色彩绚丽的山拔地而起。这是本报向新的100年飞跃的写照。 从4日开始，参观者将可以在首尔钟路区东亚媒体中心看到包括李某在内的13名青年重新诠释本报品牌的成果。这是通过本报和延世大学设计艺术系的产学合作展《飞跃》实现的。从今年上半年开始，《飞跃》展的参加者在“交流设计实务”讲座(指导教授蔡在镕)中分析了本报现有的品牌，并进行了将优点发挥到极致的项目。 学生们眼中的东亚日报品牌的优势在于守护言论自由和支援活跃的文化艺术。他们认为，宣传东亚马拉松，新春文艺，东亚音乐•舞蹈比赛等一直进行的文化事业，可以极大地提升品牌的正面形象。结果，《白纸广告海报》、《东亚马拉松运动服》、《新春文艺》特别版和网站设计、《100周年订阅者Kit》、《100周年纪念》标志、《关键词图像日历》等设计作品诞生。 参加者金恩京和林夏景分别提议更新新春文艺网站和特别版Goods(周边)。金某说：“新春文艺是从发掘新人文学家和文化复兴的角度上应该持续的历史性行动。为此，我设计了网站，使用了从1920年创刊号开始使用的标志，像齿轮一样连接在一起的沟通方式。”本报的三大史诗中，林先生将焦点对准文化主义，以“看世界的晴窗”和“连接”为概念，组成了海报、日记本、手机盒、明信片等Goods。 制作《白纸广告海报》的金珠熙(音)说：“为了支持和共同参与本报的斗争，读者们使用了在助威广告中有趣、愉快地释义的句子和充满‘加油’的字句进行了设计。” 吴珠恩设计了利用东亚大赛获奖者形象的订阅者Kit。她建议制作以历史性、活力性、初衷为关键词的日历。 蔡教授(monocle &company代表)表示：“一般的品牌推广课程大多是打造新的品牌，而迎接100周年的本报有具体的存档(archive)，因此对学生们来说也成为了实质性的经验。”该展览将持续到28日。02-2020-0640

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