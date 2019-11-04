美国接连施压：“不要打破《韩日军事情报保护协定》”. November. 04, 2019 07:28. by 韩基宰记者、常驻东京记者 朴亨俊、曼谷=韩相俊记者 record@donga.com,lovesong@donga.com,always@donga.com. 距离《韩日军事情报保护协定》的效力还有20天（到23日0时）即将结束之际，美国特朗普政府纷纷出面施压，要求韩国撤销到期结束的决定，正在大力开展最后阶段的干预。3日，文在寅总统与日本首相安倍晋三为出席“东盟与韩中日（10+3）峰会”而启程访问泰国，有分析认为，接连举行的韩美日三国间连锁会谈将成为决定协定命运的最后分水岭。 正在日本访问的美国国务院负责韩国与日本事务的助理国务卿帮办马克·内帕2日在接受日本媒体的采访时说：“包括《韩日军事情报保护协定》在内，韩日两国之间对立的长期化给韩美日联合产生了负面影响”，“北京、莫斯科、平壤乐坏了。”美国驻日本大使馆临时代办约瑟夫·英（音译）也在同一天表示：“明确告诉韩国政府，《韩日军事情报保护协定》的结束会给美国的国家利益造成负面影响。”美国国务院高级官员纷纷出面接连施压，称《韩日军事情报保护协定》的终结只会对中国、俄罗斯和朝鲜有利。 韩美围绕《韩日军事情报保护协定》的温差，在2日（当地时间）在泰国举行的部长助理级磋商中也显露无疑。就美国国务院负责东亚太平洋事务的助理国务卿戴维·史迪威和韩国外交部部长助理尹淳九（音译）的磋商结果，美国国务院表示：“再次确认了韩美日三角合作的重要性。”相反，韩国外交部表示：“尹部长助理请求美国在改善韩日关系的过程中发挥可能的作用。” 在这种情况下，韩美、韩日之间从本周起着手旨在解决《韩日军事情报保护协定》和韩日矛盾的最后阶段磋商。文在寅总统和安倍首相预计将在一起出席3日起在泰国曼谷举行的东盟系列峰会时会面，这种情况下，史迪威将于5日访问韩国，与韩国外交部长康京和举行会晤。 围绕《韩日军事情报保护协定》事态的解决方法，也有分析认为，如果韩美日三国间依然存在巨大隔阂的胶着局面长期化，这种空转状态将一直持续至协定到期。青瓦台表示，由于日本在解决韩日矛盾问题上继续态度消极，因此将坚决奉行不解决出口限制问题就“绝对不能”延长韩日军事情报保护协定的方针。不过，随着《韩日军事情报保护协定》将于23日终结日趋现实化，越来越多的人们担心，美国国内将出现“韩国破坏韩美日三角安保合作”的责任论，它还将成为明年驻韩美军防卫费分担额磋商中进一步增加韩方额度的主要原因等，韩国将全部承担其后果。世宗研究所美国研究中心负责人于正烨（音译）预测：“一旦《韩日军事情报保护协定》到期结束，美国将消除一直以来在防卫费分担额磋商中对韩国略存的歉疚感，正式要求提高分担额度。”

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