蓬佩奥就朝鲜火箭炮挑衅表示：“和以前没什么不同的火箭”. November. 04, 2019 07:28. by 常驻华盛顿记者 李正恩 lightee@donga.com. 美国国务卿迈克·蓬佩奥1日（当地时间）就朝鲜试射超大型火箭炮一事表示，“和他们之前发射的火箭一样”，显现出并没有就此大做问题的意图。 蓬佩奥当天在接受“中美洲网络”的采访时作出了这样的评价：“朝鲜发射了两发，到现在24小时了。”他当天的发言是10月31日朝鲜发射超大型火箭炮后美国高层官员首次公开提及，分析认为，他在言谈中克制对朝鲜进行批评，是为了维持谈判的动力。美国总统特朗普就朝鲜发射短程导弹也称之为“小玩意而已”，一直强调此举没有违反约定，也是出于同样的道理。 蓬佩奥对自去年6月新加坡朝美首次首脑会谈以后谈判进展不大表示不满。他说：“进展太慢了（too far slow）。我们希望继续推进这一（无核化）项目，在几个月内得到好结果”，敦促朝鲜态度发生改变。

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