急救医疗最前线119直升机发生令人难过的坠落事故，需要铭记高贵的献身精神. November. 02, 2019 08:03. . 10月31日午夜前夕，搭载着急救患者从独岛起飞的消防直升机，在出发后坠入大海，机上人员全部失踪。出事直升机上，有独岛附近捕捞红蟹过程中遭遇手指折断事故的患者和同事船员、消防队员等总共7人。消防当局和海警等推测直升机已沉入大海，动员潜水员和水中探测仪进行搜索，但没有找到失踪者。 消防直升机为救一名危急患者出动，但事故导致7人全部失踪，令人痛惜。为帮助遭受苦难的患者，消防直升机的飞行员和急救队员们不顾恶劣天气和夜间飞行等艰难情况下，再次让人回味应急医疗系统的意义和象征性。岭南119特殊救助队所属的事故直升机，根据接到独岛警卫队报案的消防部门的指示，31日晚9点半左右从大邱直升机场出发，晚上10时50分到达郁陵岛。接着，在为远距离航行而加油后，于当晚11点20分左右抵达独岛，但在起飞后坠毁。发生事故的EC225机种，2016年在挪威发生了导致13名乘客死亡的坠落事故，因此在引进国内当时曾引发了担忧。 应急直升机被称为“飞天救护车”。因为在医疗团队难以接近的岛屿或山区等应急医疗薄弱地区，一旦发现重症患者，将负责迅速处理和紧急转移。这次事故让我们再次感受到，在恶劣的环境中，他们以透彻的职业精神和使命感，把生命价值放在首位的这种热情和奉献精神。事故直升机的机长和副机长在自己的社交媒体上共享了本报开展的“医生直升机复苏活动”等，表现出了对应急医疗的自豪感和使命意识。机上唯一的女性队员朴丹菲（音译）在医院当过急救师，看到用直升机运送白翎岛患者的119救援队的活跃表现后，萌生了梦想，最终在去年成为了急救队员。 拯救即将熄灭的生命、救助争分夺秒的患者，急救医疗第一线的他们的高贵精神，令我们肃然起敬。全社会关注治疗挣扎在生死边缘的患者的应急医疗体系的改善，给予守护我们家人和邻居生命的守护者应有的礼遇，是我们每个人的责任。

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